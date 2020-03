El PSOE instará a la Delegación de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Cádiz a que tramite la suspensión de Zona de Gran Afluencia Turística a través de la Junta de Andalucía. La portavoz socialista, Mara Rodríguez, ha señalado que con esta solicitud se da voz a una petición del sindicato UGT, que también ha trasladado esta iniciativa al equipo de Gobierno local sin haber obtenido respuesta. Tal y como ha explicado Rodríguez, desde su partido coinciden con UGT en que no tiene sentido mantener la Zona de Gran Afluencia Turística en Cádiz para periodos autorizados a lo largo de esta primavera, como son los de Semana Santa, "ya que objetivamente no se dan las necesidades turísticas y de desplazamiento que justifica dicha regulación". "Durante el estado de alerta, y una vez que termine el aislamiento debemos estar centrados en dar todas las facilidades a empresas y autónomos para superar esta crisis", ha declarado Rodríguez, quien ha incidido en que "una vez que se reactive la Zona de Gran Afluencia Turística tras la crisis, la Junta de Andalucía debería reconsiderar que la declaración de ZGAT sea exclusivamente para la zona centro y la de la playa, no para el conjunto del municipio, porque la flexibilización de horarios perjudica a muchos pequeños comercios que no pueden competir frente a las grandes superficies, por ejemplo".

Cabe recordar que la resolución de la Junta de Andalucía declaró a todo el término municipal de Cádiz como Zona de Gran Afluencia Turística durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, además de los diez días de Carnaval, y daba la posibilidad de una situación completamente distinta al resto del año, con tiendas y comercios con horarios y días de apertura mucho más flexibles. "La Junta de Andalucía debe mostrar más rapidez y eficacia en asuntos como este", ha advertido Rodríguez, "porque debido al estado de alerta los comercios están cerrados, pero debe aplicarse la norma de forma correcta, actualmente se está haciendo de hecho, pero no de derecho”.

Mara Rodríguez también ha hecho referencia a los datos muy positivos de ocupación publicados por el Instituto Nacional de Estadística referentes a los pasados meses de enero y febrero, "el trabajo en el sector turismo está dando sus frutos y ahora más que nunca debemos poner todos los medios posibles para recuperar esa senda una vez que pase la crisis". En esta línea, ha recordado la necesidad de que el Ayuntamiento aplique una moratoria en el pago de tasas e impuestos, "y reducir así los efectos económicos negativos que ya se están produciendo en muchos sectores de nuestra ciudad, entre ellos los relacionados precisamente con el turismo". Esta iniciativa fue presentada por los socialistas en la comisión de coordinación y seguimiento del COVID19 celebrada el pasado lunes, "y volveremos a insistir en la nueva convocatoria prevista para el viernes 27", ha destacado la concejala, quien ha señalado que es "una medida fundamental" que depende únicamente de la Administración local, "por lo que solo hace falta voluntad política para ponerla en marcha".