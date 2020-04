Coronavirus en Cádiz: Colegios y parroquias ya programan las comuniones para el otoño

El excepcional escenario dibujado por el COVID-19 obligará a aplazar las primeras comuniones. Por eso, colegios y parroquias de la capital están siguiendo las recomendaciones del Obispado de Cádiz y Ceuta, que hace unos días, además de dar orden de posponer estas celebraciones debido al Estado de Alarma provocado por el coronavirus, propuso como fecha el primer trimestre del próximo curso escolar para retomarlas. Esto es, los meses de septiembre, octubre y noviembre. El otoño será, pues, la inaudita época en la que los niños y niñas de Cádiz recibirán por primera vez este sacramento, además de realizarse en la citada estación otras celebraciones como las bodas o los bautizos, según directrices igualmente procedentes del Obispado.

En cuanto a los centros educativos concertados ya hay varios que han concretado incluso fechas de acuerdo con las familias de los alumnos y alumnas de 4º de Primaria que deben recibir la Primera Comunión. Así, San Felipe Neri lo hará en el mes de noviembre. En el caso de María Auxiliadora (Salesianas) se celebrarán los días 10 y 11 de octubre. Y en las dos primeras semanas de octubre ha programado las comuniones el colegio San Ignacio-Salesianos. En cuanto a La Salle Mirandilla, el centro se atiene a la recomendación del Obispado del aplazamiento al primer trimestre del próximo curso “siempre y cuando se asegure la integridad de todos los participantes”, como señala su directora, Priscila Boubeta. En cualquier caso esperará al fin del Estado de Alarma para consensuar con las familias las fechas definitivas.

En relación a las parroquias, donde hacen su Primera Comunión los alumnos de los colegios públicos, la de San Antonio, que iba a celebrar el 23 de mayo, lo ha aplazado al 26 de septiembre. En el caso de la parroquia de San Servando y San Germán, del barrio de La Laguna, ha trasladado a las familias la decisión de aplazar las comuniones hasta otoño. “En el momento que podamos nos reuniremos las catequistas con el párroco y con vosotros, para llegar a un acuerdo en las fechas en que celebraremos las comuniones y terminar con las catequesis”, han indicado desde la parroquia.

Los convites

Al igual que colegios y parroquias, las empresas hosteleras se han visto obligadas a reorganizar sus servicios de convites para las primeras comuniones. En el caso de la firma Pablo Grosso tenía contratadas entre 50 y 60 celebraciones. El propio Pablo Grosso confirma que la mayoría de las familias “está llamando para aplazarlas a otoño, aunque entiendo a quienes con este cambio no repitan. Además, hay fechas que ya teníamos cogidas en esos meses para bodas en las que no podremos atender a comuniones”. Javier Córdoba, del catering de El Faro, indica que tienen comuniones “canceladas definitivamente y aplazadas, aunque la mayoría son de estas últimas, afortunadamente”. También apunta que “hay algunas que se aplazan para sábados que estaban libres y otras no, porque ya teníamos bodas programadas”. Por último Córdoba señala que “en el caso de aplazar a domingos no habría problemas”.