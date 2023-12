Cónsul de Argentina en Cádiz: “La vinculación de Cádiz con la historia de América está muy presente acá”

Sergio Leonardo Servin es desde el pasado verano cónsul de la República Argentina en Cádiz. Diplomático desde hace 30 años, comenzó su carrera, tras el examen de ingreso y los dos años de especialización exigidos en su país, en la propia cancillería dedicado a las relaciones bilaterales con los países de América del Sur. Especializado en el tema energético, Servin fue destinado años después a Asunción y Houston, desde donde ha llegado a Cádiz para hacerse cargo de un consulado que atiende a los argentinos que residen en Andalucía, Ceuta, Melilla, y, si extrañamente los hubiere, en los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera.

–¿Conocía algo de Cádiz?

–No. A ver, conocía de lo que había leído, pero no había estado en Cádiz antes; ni siquiera en España.

–Tuvo que buscarlo cuando le dieron destino.

–No, no, obviamente Cádiz es conocido. Lo primero que yo tenía es su historia, varias de las expediciones hacia América partieron de acá, del puerto de Cádiz. Es una zona que tiene una ligazón muy importante con América, la Casa de Contratación... Mi primera aproximación a Cádiz fue por su vinculación con todo lo que es la historia en América, y al llegar a aquí lo he notado mucho, Toda la gente acá tiene muy presente el ámbito iberoamericano.

–También supongo que la Constitución de 1812 y su influencia en América.

–Exacto, por supuesto. Y también me habían hablado mucho de esta zona por lo turístico, por sus playas. La verdad es que me parece una ciudad, una provincia y una región, toda Andalucía, más que interesante. Lo primero que me impactó tiene que ver con estas dos cosa: con la cantidad de historia de Cádiz con la que uno se choca paso a paso; en una ciudad con tantos años es como si convivieran distintas etapas históricas. Y lo otro es su belleza natural.

–Las dos referencias se han confirmado entonces.

–Se han confirmado, exacto. Pero es distinto: una cosa es leerlo y ver fotos, y otra es vivirlo.

–¿Y sabía usted que venía a un edificio histórico para Argentina, la última residencia del presidente Rivadavia?

–Sí, justamente. Es otro aspecto de la relación de Cádiz con Argentina. Aquí llegó en 1842, y acá es donde vive y donde fallece en septiembre de 1845. Años después, sus restos fueron repatriados y la verdad es que tuvo una recepción muy grande: 60.000 personas fueron a recibirlo y le rindieron honores. Es una experiencia especial, particular, estar en el edificio en el que vivió Rivadavia. Es un elemento más de los lazos que vinculan a mi país con esta región. Hay muchos vínculos, desde luego.

–Resulta curioso que la historia de Rivadavia con Cádiz sea semejante, aunque con camino inverso, a la de Falla con Argentina. El músico se exilió y murió allí, y también regresó su cadáver en un entierro multitudinario.

–Claro, sí, sí, sí... Es verdad, no lo había pensado. Falla es también otro vínculo cultural sin duda. Murió en la provincia de Córdoba, y curiosamente hay una gran cantidad de cordobeses acá.

–¿Qué papel juega el Consulado, cuál es su ámbito de actuación?

–La jurisdicción del Consulado es toda la región de Andalucía más los enclaves de Ceuta, Melilla y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera. Lo que nosotros tenemos apreciado es que en la jurisdicción hay un poco más de 32.000 argentinos. La mayor parte, casi el 60%, está en Málaga y alrededores. Es una concentración importante, y el resto están más dispersos por distintas provincias andaluzas.

–Los argentinos que deben hacer algún tipo de trámite tienen entonces que venir aquí, igual que hizo Maradona cuando jugaba en el Sevilla...

–No sabía lo de Maradona... Acá se hace una gran cantidad de trámites que tienen que ver con la actividad consular, como las legalizaciones, certificación de firmas, matrícula, DNI, pasaportes, se inscriben nacimientos y defunciones, hay trámites provisionales... Por ejemplo, los jubilados de Argentina que viven acá necesitan justificar que siguen vivos para seguir cobrando.

–Una fe de vida.

–Sí, nosotros le decimos más certificado de supervivencia, pero también se suele llamar fe de vida. Nosotros intentamos que algunos trámites se puedan hacer a distancia; hay también asesoramiento por correo electrónico o por teléfono tratando de que no se tengan que desplazar hasta acá.

Lo que se pueda hacer a distancia lo hacemos, y cada vez será más posible gracias a los avances tecnológicos. La propia supervivencia se puede hacer por videoconferencia y le sacamos una foto al jubilado con su DNI en la mano. Hay algunos que sí o sí tienen que ser presenciales. Incluso tres veces al año se hace lo que llamamos itinerancia, en la que el consulado se desplaza a algún lugar, sobre todo Andalucía oriental, para facilitar las cosas a quienes no viven en Cádiz. Esto es un resumen de la actividad netamente consular. También tratamos en lo posible de fomentar la cultura argentina.

–Cuentan con una sala de exposiciones que gestiona Diputación, la Sala Rivadavia.

–Tenemos la sala, sí, con dos espacios. Ahora está la exposición de Pepe Baena. Trataremos ahí de que, en los posible, haya artistas argentinos. Queremos darle un impulso al tema cultural. También con la visita de la fragata ‘Libertad’, que es un acontecimiento importante.

–¿Alguna reflexión sobre la situación política en Argentina?

–Me parece que Argentina está en un momento difícil. Esto, por un lado, es una situación que implica grandes desafíos y también, como siempre, los desafíos implican también una oportunidad. Veremos qué sucede.

–Cádiz no es un referente en comida internacional, pero establecimientos argentinos hay unos cuantos. ¿Ha tenido tiempo de ir a alguno?

–Sí, sí, sí. Fui a la Matilde, a la Chancha, al mesón Criollo... También hay empanadas argentinas... Me parece importante. Son argentinos que hace muchos años que viven acá.

–Hasta el equipo del Cádiz tiene ahora a dos argentinos que son referentes. Ledesma y Escalante, ahora lesionados. No sé si le gusta el fútbol.

–Sí, me gusta; y sé de estos dos jugadores. Y en su momento hizo historia, por lo que me cuentan, Hugo Vaca, que sigue viviendo aquí y es un personaje muy querido. Bueno, veo que Cádiz empezó muy bien, pero ahora... Fue importante no perder con el Celta.

–Sigue al equipo.

–Sí, me gusta el fútbol y me gusta seguir la liga española y la argentina. También la inglesa y la italiana. Y la Copa Libertadores.

–¿De qué equipo es?

–De Boca.