Colectivo Avenida de Portugal: “En cuatro años quien no se ha enterado del proyecto es porque no ha querido”

Satisfechos por el trabajo realizado, contentos porque sus demandas han sido atendidas por el gobierno municipal pero disgustados ante las críticas de algunos comerciantes, el Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal quiere dejar claro que el proyecto de (semi)peatonalización de la vía es fruto de una demanda “desde abajo”, desde los propios vecinos, que han estado informando “constantemente” a través de asambleas “anunciadas con carteles y a través de las comunidades de vecinos” a todos los habitantes del barrio, “a los comercios, también”. “En cuatro años quien no se ha enterado es porque no ha querido”, aducen.

Cuatro años en los que José Manuel Álvarez, José Manuel Aznar, Manuel Rubio –los vecinos con los que nos reunimos– y muchos otros ciudadanos residentes en avenida de Portugal y colectivos como la propia asociación de vecinos, Agadi, La Zancada y las AMPAs de Salesianos, IES Drago, Salesianas y San Felipe Neri han trabajado en un proyecto de adecentamiento y legalidad de una vía que incumple “varias normas de movilidad”.

“Todo comenzó de una manera informal, unos cuantos vecinos que comentábamos que la calle estaba dejadísima, con aceras inclinadas en muchos tramos que impedían el paso a personas en silla de ruedas, con un tráfico que superaba los límites de velocidad, con accidentes que hemos tenido que vivir, hace unos años, uno mortal, por ejemplo”, recuerda Aznar que explica cómo pronto convocaron a todos los vecinos en una asamblea que fue “multitudinaria”.

El Centro Cántabro les sirvió de campamento base para seguir celebrando estas reuniones de análisis de la vía en la que estuvieron asesorados, incluso, por “arquitectos”. Y siempre, dicen, “informando a los vecinos”. “Para la primera reunión importante hablé con el que yo creía que seguía siendo el presidente de la asociación de comerciantes de avenida de Portugal, el gerente de una de las tiendas de informática. Él, de hecho, me dijo que ya la asociación se había disuelto pero le pedí, por favor, pues que informara a sus compañeros. Con todo, media hora antes de empezar la reunión volví a la tienda para recordárselo y para decirle que los esperábamos”, cuenta Aznar.

Además, aseguran los tres vecinos, “a cada comunidad de vecinos de la calle, a la que recuerdo que están adscritas los locales comerciales”, se les entregó una copia de la propuesta que el Colectivo iba a presentar al Ayuntamiento. “Si alguien ha estado o no ha estado de acuerdo pues no entendemos cómo no se dirigió a alguna de las asambleas o a nosotros mismos. Es más, si algún vecino o comerciante sigue teniendo alguna duda, pues que hable con nosotros que se lo aclaramos”, se ofrecen.

Y es que “este proyecto sale de una iniciativa ciudadana, y eso es muy importante porque es la prueba de que si se trabaja bien, seriamente, y se insiste pues estas iniciativas dan sus frutos”, resumen los vecinos que explican que desde el Ayuntamiento “el interés fue de menos a más”. “Digamos que ya fue entre 2018-19, con la Semana de la Movilidad donde se presentó oficialmente el proyecto, cuando el Ayuntamiento se implicó a fondo. Es más, tuvimos una asamblea con ellos en la misma Plaza del Árbol donde se mostró lo que se tenía hasta entonces del proyecto y la gente pudo sumar sus opiniones”, recuerdan.

De hecho, “siempre se está dispuesto a escuchar”, así en el tema del carga y descarga, por ejemplo, “para los pedidos más pesados pues se contempla un horario especial” pero “desde luego no nos vale decir cualquier cosa sin base cuando estamos hablando de un proyecto que ha costado mucho sacar adelante, muy bien trabajado y consensuado con la mayoría de los vecinos”, advierten.

“Yo creo que es miedo al cambio, ocurre siempre y en todos los ámbitos. En cierta forma es hasta lógico. Pero de verdad que el proyecto merece confianza”, resume Manuel Rubio, uno de los vecinos que se mueve en silla de ruedas por lo que la vía de plataforma única hará para él accesible la calle donde vive y en la que prácticamente se tiene que mover “por la carretera en muchos de sus tramos”.

Aceras impracticables y tráfico excesivo

El documento realizado por el Colectivo Ciudadano Avenida de Portugal sobre la popular vía, la base argumental del proyecto de semipeatonalización, nos habla de una calle con “una gran cantidad” de vehículos aparcados lo que supone “un grave peligro ya que son un gran obstáculo en cuanto a la visibilidad necesaria a las personas que transitan por esas estrechas aceras”. “Este peligro se acrecienta en gran medida cuando esos vehículos, circulan a velocidades muy superiores a las permitidas”, se avisaba.

Además, se señala el tamaño de las aceras, por debajo de la legalidad, donde no cabe “ni un simple paraguas abierto” porque además están interrumpidas “por señalizaciones y farolas”. También se destaca la inclinación en algunos tramos y la altura “exagerada de los bordillos”.

Cuatro claves del proyecto de peatonalización