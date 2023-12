Calvichi´s cierra su tienda física "para explorar otros terrenos" creativos

Como siempre lo han hecho todo, con alegría, creatividad y mucha 'guasa', los artífices de la tienda Calvichi´s han anunciado a través de un simpático comunicado en sus redes sociales el cierre de su tienda física situada en la calle Rosario de la capital gaditana.

Iván Cano, alma mater del proyecto junto a Jota (Juan José Domínguez) y la posterior incorporación de Francisco Asencio Ibáñez, se ha erigido como portavoz del grupo para contar a sus clientes y seguidores la clausura a la que ya han puesto fecha, el 31 de enero de 2024. "Sí, estaremos abiertos toda la Navidad y también hasta final de enero para que podáis descambiar las cosas que os traigan los Reyes", ha asegurado Cano en la comparecencia en la que se multiplica en una puesta de escena de una rueda de prensa periodística.

En este anuncio, el emprendedor también expone los motivos que les han llevado a tomar la decisión, y no sólo se basamenta en "los cambios del hábito de consumo" que afectan, cada vez más, a las ventas a pie de calle de "una tienda pequeña", aunque su marca "sea enorme, magnífica"; también en una "necesidad creativa" de los artífices de Calvichi´s que reconocen que el punto físico les supone "un esfuerzo muy grande" que resta fuerzas al estudio de ilustración The Pilot Dog que es donde, realmente, comenzó todo. "Cerramos para explorar otros terrenos creativos", viene a decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Calvichi's (@calvichis)

Con todo, Cano asegura la pervivencia de Calvichi´s, tanto en su tienda online, que seguirá en funcionamiento, como en algún punto de venta físico que actualmente están estudiando. "Posiblemente estaremos en la tienda de algún amigo, para no perder la calle 100%, pero ya daremos novedades", ha valorado.

También aseguran desde Calvichi´s "una gran fiesta" de cierre de la tienda, todavía sin fecha, pero a la que invitan a todos sus clientes y seguidores para celebrar con ellos el fin de una etapa pero, a buen seguro, el comienzo de una nueva de muchos éxitos.

Tres años en el local de Rosario

Fue hace poco más de tres años, en octubre de 2020, cuando la tienda Calvichi´s decidió abandonar el local en el que había nacido casi cinco años antes y donde actualmente se sitúa la propuesta de La Vecina.

Así, en la calle José del Toro, nacía la propuesta a pie de calle de una tienda tienda de productos y regalos muy especial basada, principalmente, en el personaje El Calvichi que Cano y Jota habían creado bajo su sello The Pilot Dog. El Calvichi, en estos años, se ha convertido en un personaje gaditano más, así de interpretar versiones y revisiones de los iconos de la música y el arte refundados en sus hechuras, con el tiempo no han sido pocos gaditanos y foráneos los que han querido tener su propio avatar Calvichi. Además, en cada evento o celebración en la ciudad, Calvichi´s se ha volcado customizando sus escaparates y poniendo su personaje a disposición de las citas. De hecho, en el carnaval callejero, no son pocas las agrupaciones que han decidido tener también su propia versión Calvichi.