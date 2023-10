Cádiz: problemas con la recarga de las tarjetas del bonobús urbano

Sorpresa entre los usuarios del autobús urbano en Cádiz con las tarjetas del bonobús ordinario. Hay títulos que, desde hace unos días, no pueden ser recargados porque han caducado. Estas tarjetas no han quedado inutilizadas y se pueden seguir usando para abonar cada viaje mientras tengan saldo suficiente (al menos 0,35 céntimos), pero no resulta posible aumentar ese saldo en los puntos de venta y recarga porque el datáfono las reconoce como caducadas. La solución es acudir a las oficinas de la empresa (en las cocheras de la calle El Bosque o en el quiosco de la plaza de las Tortugas) para activar de nuevo la tarjeta y poder realizar la recarga.

La actual tarjeta de transporte, que sustituyó al bonobús de cartón que se inutilizaba al cancelar diez viajes, comenzó a utilizarse en Cádiz en febrero del año 2014. En aquel momento, no se informó de que las nuevas tarjetas tenían fecha de caducidad. Desde el Ayuntamiento, entonces con Teófila Martínez al frente, se explicó el funcionamiento de los nuevos títulos, las condiciones de recarga y el precio de cada tarjeta: 1,50 euros a modo de fianza que podía recuperarse en un año si se devolvía la tarjeta “en buen estado”, un reintegro del que no se conocen datos oficiales desde aquella fecha.

Por eso, porque nunca se informó de la caducidad de la tarjeta, ha causado extrañeza entre los usuarios la imposibilidad de realizar la recarga en los puntos de venta habituales, que por cierto cada vez son menos en la capital. La solución es acercarse al quiosco de inspección de la plaza de las Tortugas o a las oficinas de la empresa, ya cerca de Cortadura por la Zona Franca, para activar de nuevo la tarjeta: apenas unos segundos tarda el inspector en “reactivar” la tarjeta para que el usuario pueda seguir añadiendo dinero al saldo y en el resguardo del abono aparezca junto al saldo actual una fecha de caducidad que hasta ahora no figuraba en dicho papel. Una fecha de caducidad, por cierto, bien amplia: el año 2053...

Hace una semana que la empresa publicó en su página web una breve nota sobre la caducidad de las tarjetas: “Se informa a los usuarios que se están realizando modificaciones sobre los datáfonos de recargas para permitir que se sigan utilizando las tarjetas Bonobús Ordinario aunque estén caducadas. Mientras tanto, las tarjetas se pueden reactivar en las oficinas de la empresa, calle El Bosque, s/n y en el quiosco de inspección situado en Plaza de las Tortugas para que permitan las recargas. Las tarjetas caducadas pueden seguir utilizándose en los autobuses mientras se disponga de saldo”.