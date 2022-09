Cádiz está pasando un mal bache

Una canción de Luis Eduardo Aute que decía algo así como “Estoy pasando un bache, un revés, un agujero/ Un no sé qué me ocurre/ Que ni yo mismo me entiendo/ No me apetece nada…". En el argot popular pasar un mal bache es atravesar un momento vital negativo que se distancia de la normalidad y de la rutina, algo que nos puede provocar alteraciones en nuestro estado mental.

A los coches les pasa algo parecido. Algo aparentente tan leve como puede ser un bache de la calzada puede estar provocando en nuestros vehículos daños irreparables o si son posibles de reparar, lo son a cambio de un alto coste en el que el taller es el que sale ganando.

Pues se puede decir que la ciudad de Cádiz está atravesando un bache, o más de uno, en el estricto sentido de la palabra bache.

La gran mayoría de las calzadas tanto del centro histórico como de la zona de Puerta Tierra están plagadas de baches, con un asfalto muy deteriorado falto de reparaciones y de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

Tanto es así que se calcula que desde hace más o menos siete años, la ciudad no se somete al lifting que se merece y necesita.

Tanto es así, que desde distintos colectivos y partidos políticos municipales, sobre todo de la oposición, indican que durante el mandato de la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, era habitual que cada cierto tiempo se fuera dando un tratamiento al asfaltado de las principales vías urbanas de la ciudad para evitar esos baches que se convierten en auténticos cráteres en muchos casos cuando llegan las lluvias y los temporales.

La situación se agrava en zonas de la ciudad en la que el paso de los vehículos pesados suele ser el pan nuestro de cada día como puede ser la calle Acacias, la Cuesta de las Calesas o la Carretera Industrial, donde el paso de camiones y autobuses es algo habitual.

El Ayuntamiento de Cádiz y su área de mantenimiento urbano tan sólo suele actuar con parcheados en el sentido más estricto de la expresión porque es precisamente lo que hizo en la calle Acacías, horas después de que este periódico publicara una denuncia ciudadana en la que se apreciaban imágenes del grave deterioro del asfalto que sufría esa zona de Bahía Blanca que iba día a día a peor con el continuo paso de los autobuses y los camiones que pasan a diario para reponer las mercancías de los supermercados que se han instalado por allí en los últimos tiempos.

Sobre la actuación más cercana en el tiempo se habló en una de las Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz celebradas en el mes de julio en la que se aprobaron cuatro proyectos presentados al Plan Extraordinario de Inversiones de Diputación Dipu-Inver 2022, que sumaronn un presupuesto total de 737.686,07 euros. Dichos proyectos abarcan el Plan de Asfaltado 2022, el suministro de mobiliario urbano, la eliminación de barreras arquitectónicas en un tramo de la calle Sagasta, así como actuaciones de mejora en el módulo de playa de la calle Nereidas.

Concretamente, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno al proyecto de Plan de Asfaltado 2022 redactado por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones del Ayuntamiento, con un presupuesto de 428.775,09 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto incluye actuaciones para el refuerzo del firme de la calzada en las calles Acacias, República Argentina, Sirenas, Pintor Ruiz Luna, la calle María Rigada y Ramón, así como en la avenida Marconi en los tramos de la calle Santa Teresa a avenida de la Sanidad Pública y hasta la calle Valencia.

Son muchas más las calles que aguarda un plan similar que garantice una mejor imagen de las calles de la ciudad y así evitar esos baches que no sólo representan un auténtico peligro para los viandantes sino también para los peatones que tienen que sufrir cada día el deterioro de su ciudad.