Cádiz encenderá este viernes su alumbrado navideño

Cádiz encenderá su alumbrado navideño este viernes a partir de las seis y media de la tarde, más temprano que nunca, debido a las peticiones de los comerciantes que quieren hacerlo coincidir con el Black Friday. En la presentación de la programación navideña con la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, el concejal David Navarro ha anunciado que desde las seis de la tarde habrá pasacalles para animar el ambiente y que se procederá también en la misma jornada a la puesta en marcha de la pista de hielo en San Antonio y el tobogán en la misma plaza.

Después de que el pasado año no pudiera estar listo el alumbrado hasta entrada la Navidad, lo que originó las protestas de los comerciantes, en esta ocasión el Ayuntamiento de Cádiz ha actuado con mucha más previsión y eso va a permitir que se pueda inaugurar el 29 de noviembre, nueve días antes de lo que suele ser habitual.

Navarro afirma que es bastante novedoso con lo que había el año pasado y va a contar con 370 arcos de luz, 56 farolas que van a tener elementos ornamentales de iluminación, cuatro abetos en grandes plazas y otras piezas decorativas.

El concejal gaditano afirma que la hora del inicio del alumbrado navideño se puede ver alterado por la celebración de una sesión plenaria este viernes en el Ayuntamiento de Cádiz y ha añadido que "no vamos a competir con otras localidades en cuanto quién tenga más o menos luces navideñas" y quiso poner en valor la cantidades de actividades que se van a poner en marcha con el objetivo de que haya el mejor ambiente navideño durante estos días. Estas actividades no sólo se van a llevar a cabo en el casco histórico sino que también se van a llevar a barrios como Loreto, Puntales y San Mateo, al igual que habrá también bastante en los días previos a la cabalgata de Reyes Magos en Los Balbos, para compensar de alguna manera que este cortejo no pueda salir desde la Glorieta Ingeniero La Cierva.

Además del concejal de Comercio, también han participado en la presentación la edil de Cultura, Lola Cazalilla, y el presidente de Cádiz Centro, Manuel Queiruga.