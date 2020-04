Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian la vulneración de los derechos de los trabajadores del centro por parte de la Inspección Médica de la Delegación Provincial de Salud y el propio Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital.

Detallan que la Inspección Médica, "se ha sumado al maltrato del personal del SAS a base de emitir masivamente partes de alta a trabajadores que, hasta hace poco, permanecían en IT (incapacidad temporal) apartados de la actividad laboral, bien por sufrir accidente o enfermedad común de la que aún no se encontraban recuperados, bien por tratarse de personal perteneciente a grupos de riesgo, remitidos preventivamente a sus domicilios", algo que viene produciéndose en las últimas dos semanas.

Según estos sindicatos, estas altas masivas "se están emitiendo con plena conciencia de que una gran parte de las pruebas diagnósticas y de las técnicas de tratamiento más habituales (quirúrgicas, rehabilitadoras, etc.) se encuentran totalmente paralizadas, por lo que gran parte de los procesos mórbidos que justifican muchas IT (en especial los derivados de accidente o enfermedad común) se encuentran aúnen fase activa y tienden a presentar una duración global notablemente mayor".

Añaden que, "como ya suele ser tristemente habitual en el modus operandi de la Inspección en el último año", la emisión de altas se está efectuando sin citar previamente a los trabajadores para una correcta valoración de su estado de salud, "sino consultando telemáticamente su historial y dando por sentada la curación o recuperación de la capacidad laboral por mera presunción adivinatoria".

En cuanto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital, aseguran que está negando de forma "casi sistemática" las peticiones de informe para IT por aislamiento realizadas por el personal de grupos de riesgos (mayores de 60 años, trabajadores con patología respiratoria o coronaria, entre otras), "a quienes, en lugar de autorizar su remisión a domicilio para evitar los riesgos que supone el trabajo diario en el hospital, se les está imponiendo la permanencia en el centro con la mera indicación adicional de evitar la actividad asistencial con pacientes diagnosticados o sospechosos de Covid-19 o recomendando (cuando ello no es posible) el cambio de servicio", apuntan.

Ante esta situación, desde las secciones sidicales de Autonomía Obrera y CGT opinan que "en el Servicio de Prevención de nuestro hospital no han terminado de comprender todavía que el peligro para los trabajadores de grupos de riesgo no lo constituye exclusivamente el paciente confirmado o sospechoso de Covid-19, sino, también y sobre todo, el mero hecho de acudir al hospital, compartir vestuarios con cientos de compañeros, trabajar con el resto del personal en áreas sin apenas espacios entre unos y otros, prolongar el tiempo de uso de las mascarillas más allá de lo sanitariamente razonable, etc., sobre todo si se considera que nuestro hospital no se ha venido caracterizando precisamente por una práctica adecuada en materia de protección colectiva".

Estos sindicatos recuerdan que la guía de buenas prácticas en los centros de trabajo editada por el Ministerio de Sanidad y actualizada a fecha 11 de abril establece, entre otras consideraciones (citan el punto 3 de la página 2): "Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal". Algo que no están teniendo en cuenta ni la Inspección Médica ni el Servicio de Prevención del Hospital Puerta del Mar.

Autonomía Obrera y CGT aseguran que esta situación ha provocado "un escenario paradójico y absolutamente desconocido hasta la fecha: el exceso evidente de personal, hasta el extremo de que en muchas ocasiones la cantidad de trabajadores en una unidad supera notablemente al de pacientes". Esta situación presenta, además, para estos sindicatos, "el grave riesgo de poderse convertir en un peligroso factor de transmisión del virus, ya que, cuanto mayor resulte la concentración de personas en un mismo espacio, mayor, sin duda, el peligro de contagio entre los propios trabajadores".

Por todo ello, desde las secciones sindicales lamentan que "el colectivo de trabajadores que mayores esfuerzos y riesgos está realizando para frenar los efectos de la pandemia por Covid-19 sea, a la vez, el que tenga que recibir y soportar a diario un trato como el que acabamos de describir", que se añade a la falta de equipos de protección adecuados, que ya han denunciado anteriormente.

"Resulta contradictorio, y hasta doloroso, que la excelente imagen que se han ganado entre la sociedad los trabajadores de los centros sanitarios de todas las categorías laborales no se corresponda con una valoración y un trato similar por parte de quienes dirigen nuestro sistema sanitario", manifiestan.

Y concluyen exigiendo "un cambio urgente de actitud por parte de los responsables del centro y de la Consejería de Salud en el tratamiento laboral que se está dando a todos nuestros trabajadores".