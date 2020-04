Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian que, desde que comenzó esta semana, diversos trabajadores (sanitarios y no sanitarios) que realizan su labor en la octava planta del centro, donde se encuentran ingresados los pacientes con coronavirus, han recibido información desde la supervisión de las unidades de que "los monos de protección y las batas celestes que utilizan para atender a estos pacientes no deberán eliminarlos al final del servicio como material infeccioso, sino que tendrán que meterlos en bolsas de plástico para su posterior descontaminación y reutilización", según han trasladado a estos sindicatos los propios trabajadores.

Este periódico ha podido saber que en otros hospitales de la provincia se han dado indicaciones similares a los profesionales que atienden a pacientes con Covid-19, y ya se ha realizado un lavado de ropa de protección saliendo algunas prendas rotas y otras pegajosas o en mal estado.

Desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Puerta del Mar afirman que han remitido un correo urgente a las diferentes direcciones del hospital "para que nos confirmasen o desmintiesen esta información, así como, de ser cierta, el tipo de procedimiento que fueran a seguir, su homologación, garantías y el lugar donde lo pretendieran realizar". Aseguran que no han recibido información alguna al respecto.

Recuerdan que el documento del Ministerio de Sanidad sobre Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 recoge en su punto 2.8 que "el equipo de protección individual se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria que se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos después de retirar el equipo de protección. Los EPI desechables se deben colocar en los contenedores adecuados y deben ser tratados como residuos infecciosos".

Estos sindicatos señalan que hasta el momento, ese ha sido el procedimiento que desde el primer día se ha seguido en el Puerta del Mar, por lo que, "a falta de más información al respecto, no podemos sino considerar esta nueva iniciativa de la dirección del hospital como un absoluto incumplimiento de todo el protocolo que hasta el momento se venía siguiendo y una actuación claramente contraria a las indicaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad; modificación del protocolo que, además, se pone en marcha sin informar previamente en lo más mínimo ni al personal, ni a sus representantes sindicales (que tenemos la obligación de velar por la protección de la salud laboral de todos los trabajadores)".

Por todo ello, desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT vuelven a exigir que "se ponga fin de inmediato a esta loca carrera que han emprendido la dirección de nuestro hospital y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en todo lo tocante a la eliminación y tratamiento de residuos catalogados como infecciosos".

Y es que estos sindicatos llevan dos semanas denunciando la mala gestión de los residuos de Covid-19 que se está llevando a cabo en el centro. Primero, se refirieron a la manipulación de las bolsas de residuos infecciosos en la planta sótano, junto a la zona de descarga de comida, y hace una semana al lavado en los cuartos de baño de las bandejas desechables de pacientes con Covid-19 para su eliminación como residuo urbano.

En cuanto a la ropa de protección de los trabajadores, manifiestan que "un mismo producto no puede ser calificado hoy como desechable y al día siguiente de reutilizable; como tampoco puede ser tratado un día como material infeccioso y a la jornada siguiente como no infeccioso. En definitiva, entendemos que la forma de calificar y, en consecuencia, eliminar y tratar los materiales en contacto con Covid-19 no puede depender bajo ningún concepto de la disponibilidad económica que se tenga, sino que debe mantenerse homogénea y estable en todas las circunstancias. Son los recursos los que hay que incrementar y no el tratamiento de los productos lo que tenga que modificarse y debilitarse".

Finalmente, consideran esta "lamentable forma de actuar" como "un insulto gravísimo a todos los trabajadores que a diario prestan sus servicios atendiendo pacientes de Covid-19 y que, con medidas como éstas, no sólo se sienten debilitados en cuanto a su seguridad, sino también profundamente agredidos en la consideración debida a su profesionalidad y entrega en estos momentos tan difíciles que están viviendo".

Al preguntar al Puerta del Mar sobre esta situación, desde la dirección del centro han contestado a este periódico que sobre la ropa de protección, "no hay instrucción general para el personal del hospital".