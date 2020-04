Coronavirus en Cádiz: El Puerta del Mar limita el uso de EPIs a la UCI y a determinadas actuaciones asistenciales

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian a través de una nota de prensa que la dirección del centro "ha decidido restringir aún más el uso de los monos de protección habituales frente a Covid-19, limitándolos exclusivamente a la Unidad de Cuidados Intensivos y a aquellas actuaciones asistenciales con nebulizadores o en las que se produzca contacto endotraqueal". Señala que esta medida viene tras "el fracaso estrepitoso" del intento de tratamiento y reutilización de los equipos de protección individual (EPIs).

Estos sindicatos afirman que esta nueva orden de la Dirección del centro va a significar que en casi todas las habitaciones de la octava y novena planta donde se encuentran ingresados los pacientes con coronavirus y en la gran mayoría de los puestos y actuaciones del área de Urgencias del centro, la prenda de protección habitual "pasará a ser batas de plástico de diferentes calidades y colores" que se empezaron a repartir el martes entre el personal y "cuya homologación como protección ante riesgos bilógicos desconocemos".

Así mismo, señalan que en la mañana del miércoles, la dirección confirmó que se ha pedido al personal médico de Medicina Interna que contacte "con grupos, empresas o particulares que sepan hacer batas, ya que las actuales se estropean al intentar reciclarlas, lo que ha dado pie a la distribución masiva de whatsapp incidiendo en esa solicitud”.

"Nos encontramos, por tanto, ante otro nuevo cambio de protocolo: donde lo que ayer era lo necesario y procedente, hoy deja de serlo de forma repentina; lo que hasta hace poco era el equipo completo de protección adecuado, ahora ya no resulta imprescindible utilizarlo y se puede sustituir, a juicio de la dirección, por delantales de plástico (algunos de pésima calidad, a nuestro juicio), que no cubren al trabajador íntegramente (la parte del cuello queda al aire) y que se pueden abrir o enganchar de forma accidental con mucha mayor facilidad", manifiestan.

Desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT consideran que este cambio de criterio en materia de ropa de protección constituye "otro nuevo ejemplo de la supeditación constante de los protocolos preventivos de la Junta a una disponibilidad de recursos cada vez más restringida por culpa de su falta de valentía en la adopción de medidas eficaces para poder disponer de ellos". Para estos sindicatos, "no es imaginable que con toda la estructura y capacidad productiva de nuestra comunidad no resulte posible a estas alturas poder fabricar y distribuir todos los elementos de protección que nuestras trabajadoras y trabajadores necesitan para hacer frente desde las instituciones sanitarias a esta pandemia".

Por eso, manifiestan que "si, como se aduce, no hay posibilidad de adquirir mayores cantidades de medios de protección eficaces, ya sea por falta de recursos o de disponibilidad en el mercado, lo que debe hacer el Gobierno andaluz de forma inmediata es elaborar un mapa de empresas susceptibles de producir todos los materiales que necesitamos y, a continuación, obligar a todas a que así lo hagan, a que pongan de manera forzosa todos sus recursos productivos al servicio de la lucha contra la pandemia de Covid-19. No se trata de pedir favores, ni de suplicar ayudas por whatsapp, sino de obligar, con la fuerza de la ley y de la norma, a fabricar de inmediato todos los medios de protección y prevención que nuestras instituciones sanitarias públicas tanto precisan; se trata, en suma, de que, en situaciones tan críticas como las actuales, es la estructura productiva la que debe ponerse al servicio de todos los ciudadano, y no los ciudadanos y los trabajadores de la sanidad pública quienes tengamos que supeditarnos a lo que la estructura productiva quiera o no quiera elaborar o suministrarnos. Si no se actúa así, los recortes continuarán produciéndose semana tras semana".

Por todo ello, desde las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT exigien "un cambio urgente en la estrategia de protección del personal del SAS que hasta la fecha vienen desarrollando la Junta y que se articulen con urgencia todos los recursos económicos y medios productivos que hagan falta para garantizar un suministro eficaz y suficiente de elementos de protección y prevención a todas las instituciones sanitarias”.

Exigen también a la Dirección del hospital Puerta del Mar "que deje de justificar de forma constante las lamentables y contradictorias medidas que durante las últimas semanas vienen adoptando en nuestro centro, intentado presentarlas como totalmente aceptables e inocuas: reciclado escandalosos de contendores, fregado de bandejas desechables en cuartos de baño, intento de reciclar la ropa de protección y, ahora, sustitución de la misma por batas de plástico… ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?". En opinión de estos sindicatos, esa "no es la postura que debe preponderar entre quienes, antes que obedecer a ciegas las instrucciones de sus superiores políticos (la dirección corporativa de la Junta), tienen la obligación moral de defender y proteger a sus trabajadores. No son tiempos de lavarle la cara a nadie, sino de gritar la verdad, sea cual sea el puesto que ocupemos y las consecuencias futuras que a cada cual pueda acarrearnos", concluyen.