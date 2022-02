Cádiz no ha conseguido aún un solo euro de los Next Generation

Cádiz avanza en los últimos tiempos a golpe de financiaciones externas que subvencionan los proyectos pendientes que poco a poco se pueden ir desarrollando. Prácticamente todas las actuaciones que se vienen realizando en los últimos años cuentan con la totalidad o buena parte del presupuesto aportado por administraciones ajenas a la local; y en buena medida, Europa es el responsable último de ese dinero que permite ejecutar los objetivos marcados. En esta tónica que se ha convertido en habitual, los fondos Next Generation estaban llamados a jugar un papel trascendental para sacar adelante buena parte del listado de proyectos pendientes en el Ayuntamiento; una lluvia de millones con la que se aspira (aún en presente) a rehabilitar Valcárcel, construir el Portillo, poner en marcha el sistema público de alquiler de bicicletas, crear también un sistema de alquiler de coches eléctricos, o reurbanizar todo el paseo de Canalejas para culminar el frente peatonal desde San Juan de Dios a Plaza de España (cuyas obras recientemente iniciadas se financian en gran medida por Europa).

La realidad, no obstante, es que a día de hoy, más de un año después de que el Ayuntamiento enviara su lista de deseos con cargo a los Next Generation, la ciudad no ha recibido ni una sola partida económica para ejecutar alguno de los proyectos presentado. Ni un solo euro. Ni para el listado inicial de proyectos por valor de 190 millones de euros, ni para ninguna de las convocatorias concretas a las que Cádiz se ha presentado, según ha ido anunciando el Ayuntamiento meses atrás.

Así ha pasado con la propuestas de actuaciones vinculadas al Turismo y presupuestadas en 3.306.107 euros que el Ayuntamiento presentó a la primera de las convocatorias lanzadas por el Gobierno central, el pasado septiembre. La peatonalización de la avenida Cuatro de Diciembre y de la Plaza del Mentidero, la reurbanización de la calle San Juan de Dios, la implantación de un sistema inteligente de señalización turística, una serie de obras en el Parque Genovés o diversas actuaciones de calado y en busca de una mejora de la eficiencia energética en el Palacio de Congresos conformaban estas líneas de actuación de una convocatoria que ya ha sido resuelta y en la que Cádiz no está presente.

El mismo escenario se ha repetido con otra de las convocatorias cuya concurrencia anunció en su día el Ayuntamiento, en este caso para proyectos vinculados al fortalecimiento del comercio, por importe global superior a los 1,1 millones de euros. La adquisición de vehículos eléctricos para el reparto a domicilio, la colocación de placas fotovoltaicas en el Mercado Central, la recogida selectiva y separación de residuos de los dos mercados municipales, la adquisición de mobiliario (mesas, sillas y sombrillas), o la digitalización del sector eran algunos de los proyectos presentados en las líneas abiertas para el impulso a los mercados y para el fortalecimiento del comercio. Proyectos que han resultado también denegados en la resolución definitiva dictaminada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El panorama en otras ciudades

Mientras Cádiz se encuentra con este rechazo a los proyectos que presenta, unido a la falta de noticias por parte del Ayuntamiento sobre otras convocatorias a las que haya concurrido, otras ciudades del entorno ya se benefician de concesiones financieras con cargo a los Next Generation. Así, en capitales de provincia como Sevilla ya trabajan en un ambicioso proyecto de crear un 'tranvibús' (un tranvía de 18 metros de largo que no requiere infraestructuras ferroviaria y que será eléctrico) que cruzará el centro conectando con la estación de Santa Justa, con una inversión que supera los 42 millones de euros y que asumirá este programa de ayudas europeas. O en localidades más próximas dentro de la provincia gaditana como Jerez, que ya ha recibido 2,5 millones de euros para la puesta en valor del barrio de San Mateo (dentro del proyecto Distrito Sherry); San Fernando (que solicitó proyectos por valor de 365 millones, casi el doble que lo propuesto por Cádiz), para la asistencia y consultoría técnica de cara al desarrollo de la Agenda 2030; o Algeciras, que a diferencia de Cádiz sí ha recibido subvención (de 438.751,06 euros) para hacer sus mercados más accesibles y sostenibles. Por no hablar de administraciones como la Diputación Provincial, que entre otras líneas ha visto aprobada su propuesta para la dinamización sostenible del comercio de las zonas turísticas de la provincia, para lo que recibirá 1.306.521,60 euros.