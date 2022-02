Ciudadanos lamenta la falta de previsión en la ejecución de los proyectos Edusi

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado la falta de previsión del equipo de gobierno en la planificación y ejecución de las actuaciones financiadas por los fondos EDUSI, lo que ha provocado la drástica reducción del proyecto de los depósitos de Tabacalera, además de un coste adicional de un millón de euros que deberá ser asumido en exclusiva por las arcas municipales.

La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha resaltado que "esta era la principal intervención prevista en un proyecto que fue aprobado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública en mayo de 2017. Este equipo de gobierno ya perdió la primera convocatoria de los Fondos EDUSI y, tras acceder a la segunda, ha sido incapaz de darle un impulso mínimo y se ve obligado a actuar ahora de forma precipitada". La edil ha aseverado que "han pasado cuatro años y medio durante los cuales este equipo ha estado instalado en la indolencia y ahora, a falta de algo menos de dos años para la finalización de todas las obras financiadas por la Unión Europea, se encuentra con la sorpresa de un informe de patologías de los tejados demoledor, por lo que la única solución para no perderlos fondos procedentes de Europa pasa por cercenar el proyecto, ejecutando a medias la restauración de las naves, además de obligar al Ayuntamiento a un desembolso de fondos propios con cargo a los presupuestos de más de un millón de euros, lo que implica una desviación de aproximadamente un 25% del presupuesto inicial, que era de 3.904.500 euros".

Valverde ha asegurado que "este es el colmo de la improvisación de este equipo de gobierno, máxime cuando desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos estado demandado el cumplimiento riguroso de los plazos y la máxima transparencia en los proyectos y en la ejecución. Por poner un ejemplo, según el cronograma inicial los depósitos de tabaco debían haber entrado ya en funcionamiento, sin que la pandemia sirva de excusa a una rehabilitación que se previó inicialmente realizar en los años 2017 a 2020". Así, ha señalado que "los depósitos de Tabacalera son propiedad municipal mucho antes de que José María González fuera alcalde de Cádiz, por lo que, si tan claro tenían que su rehabilitación iba a ser el puntal sobre el que se iba a sostener el proyecto gaditano de la EDUSI, deberían haber revisado el estado del edificio con los técnicos municipales antes de planificar cualquier obra, con el agravante de que, además, el plan gaditano fue aprobado en segunda instancia, por lo que es una broma de mal gusto que a estas alturas nos encontremos en esta situación, que obliga a una rehabilitación incompleta y requiere un esfuerzo adicional a las arcas municipales bajo riesgo de perder los fondos europeos".

Cabe recordar que la rehabilitación proyectada en el plan aprobado para los fondos EDUSI contemplaba la rehabilitación de dos de las naves principales de los depósitos de tabacos más la nave transversal de conexión. Sin embargo, ante el importante incremento del coste del proyecto, la restauración solo se va a centrar en la nave que ya ha sido utilizada en diferentes actos culturales con anterioridad y parte de la nave transversal que conecta con ella. "Después de tanto tiempo, el mal estado de los techos no puede ocultar la incompetencia de este equipo de gobierno y el consiguiente perjuicio para los barrios de Loreto y el Cerro del Moro, nuevamente defraudados en sus expectativas tras los anuncios grandilocuentes de dinamizar social, económica y culturalmente esta zona de extramuros con la instalación de un gran centro cultural", ha asegurado Valverde.

Con todo, ha indicado que "nos encontramos con una nueva tomadura de pelo de un equipo de gobierno que no sabe lo que hace con la ciudad y que, al final, acaba apostando por las carreras y las improvisaciones, dejándolo todo a medias. No vemos que sea capaz de realizar una inversión propia, sino que todo lo deja pendiente a futuros fondos europeos para poder finalizarlo". Para acabar, la concejal de Ciudadanos ha pedido explicaciones al delegado de Fomento, Carlos Paradas, y le ha cuestionado "por qué no ha hecho antes el trabajo que le correspondía hacer. Su ineficacia en la gestión es la única respuesta que encontramos al preguntarnos cómo un proyecto que necesitan los barrios de la Edusi se plantea tarde, amputado, encarecido y sin fecha de finalización".