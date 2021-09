Cádiz Abolicionista lamenta que el Ayuntamiento no condene a los proxenetas

El colectivo feminista Cádiz Abolicionista ha manifestado su decepción e indignación por la aprobación de la enmienda de sustitución presentada por el grupo Adelante Cádiz en el pleno municipal del pasado viernes 24 de septiembre a la propuesta del grupo socialista para que la ciudad de Cádiz entre a formar parte de la red de municipios que luchan contra la trata de mujeres, niñas y niños para su explotación sexual.

La propuesta socialista era una iniciativa de Cádiz abolicionista y Enclave Feminista Cádiz que estos colectivos realizaron con la idea de ser aprobada por unanimidad, "porque contra la trata y los proxenetas no hay excusa para no dar un voto a favor", según manifestó en el propio pleno la portavoz de Cádiz Abolicionista Mayca Romero; pero la propuesta socialista sólo fue votada por la oposición y la enmienda salió adelante con los votos de los concejales del equipo de Gobierno.

Para Cádiz Abolicionista, esta enmienda aprobada es "absolutamente deleznable" y "no sirve de nada", según dijo Mayca Romero, ya que en ella se exonera a los proxenetas y su penalización es uno de los requisitos para pertenecer a la red de municipios que luchan contra la trata de mujeres, niñas y niños para su explotación sexual. Así, la ciudad de Cádiz se quedará fuera de esta red.

Mayca Romero reprochó a Adelante Cádiz que presentara "casi a última hora" la enmienda de sustitución a la propuesta del PSOE, que, además, no había sido consensuada con el activismo y llevaba unas modificaciones que desde Cádiz Abolicionista consideran "inadmisibles".

En su segunda intervención en el pleno, Romero se dirigió a la concejala de Feminismos, Lorena Garrón, a quien echó en cara "que haya cogido nuestra moción y la haya ultrajado lo suficiente para convertirla en ilegítima" y que haya permitido que asociaciones que no pertenecen a Cádiz "puedan intervenir en nuestra ciudad ultrajando, violentando y agrediendo al colectivo abolicionista de Cádiz". Así, exigió a la concejala que defienda al activismo de la ciudad.

También lamentó que el Ayuntamiento jamás haya hecho una denuncia contra las viviendas donde se explotan sexualmente a mujeres en Cádiz e invitó a la concejala a que visite algunas de las que hay en el barrio de Santa María "y le pregunte a las mujeres prostituidas si quieren que persigamos a los proxenetas".

Mayca Romero pidió en el pleno la dimisión de Lorena Garrón y reprochó al concejal de Ganar Cádiz, Martín Vila, que con su voto a la enmienda "ha traicionado sus bases y militancia", ya que IU lleva 23 años siendo abolicionista.

Por su parte, Lorena Garrón hizo distinción entre la trata y la prostitución. En su opinión, sobre la trata, "no cabe más que la persecución y la abolición. Sin matices". En cuanto a la prostitución, dijo que el objetivo es que no exista pero para llegar a ello hay que contar con las mujeres que lo ejercen. "Después de muchas conversaciones con colectivos de mujeres prostitutas así como con colectivos y asociaciones que trabajan a diario con ellas, hay cuestiones que no compartimos y, por eso, hemos presentado una enmienda de sustitución intentando llegar a puntos de encuentro, que creo que son muchos, en la defensa de los derechos humanos", argumentó.