El colectivo feminista Cádiz Abolicionista denuncia la explotación sexual de menores en la ciudad

El colectivo feminista Cádiz Abolicionista denuncia la existencia de explotación sexual de mujeres y menores en la ciudad, y pide la "dimisión inmediata" de la concejala de Feminismos y LGTBIQ+ Y Juventud, Lorena Garrón, porque "tiene conocimiento de lo que está ocurriendo y no está haciendo nada para luchar contra esta situación".

Según Cádiz Abolicionista, en la ciudad "hay niñas y mujeres en peligro". El colectivo afirma que ha agotado todos los recursos administrativos y legales que ofrece ahora mismo el sistema, especialmente en protección de menores. Y entienden que "el sistema estará en funcionamiento".

Pero insisten en pedir la dimisión de Lorena Garrón porque consideran que siendo la que debería liderar la defensa de la mujer en la ciudad, no está luchando contra la explotación sexual tanto de mujeres como de menores.

Este colectivo feminista argumenta que si al Ayuntamiento le preocupara este asunto, Cádiz estaría dentro de la Red de Municipios Libre de Trata de España. Añade que el Consistorio está permitiendo la publicidad con folletos que se colocan en los vehículos y con pintadas en el mobiliario urbano de páginas web de citas y de salas donde están siendo prostituidas mujeres y menores de edad. Y, lo que es más grave para Cádiz Abolicionista, "se está permitiendo estando además en plena pandemia".

Así, sostiene que "Cádiz se está convirtiendo en un paraíso de turismo sexual, incluso en plena pandemia, al permitirse la publicidad". Y defiende que si la concejala conoce esta situación, debería poner medios para luchar contra la trata de mujeres, como por ejemplo, que haya vigilancia de la Policía Local en zonas donde se sabe que se está ejerciendo la prostitución con el objetivo de persuadir a los clientes. "No está protegiendo a las mujeres en un momento en lo que necesita es protección", concluyen.

Desde el equipo de gobierno afirman que están preocupados por la denuncia de prostitución infantil y por eso se está realizando un seguimiento. De hecho, aseguran que al enterarse de esta denuncia, "informamos inmediatamente a la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer), a la Fiscalía y al tejido asociativo que trabaja con mujeres en situación de prostitución". Señalan que la UFAM y la Fiscalía les han confirmado que efectivamente existe esa denuncia, pero no se aportan pruebas y, por tanto, no pueden entrar en el inmueble. Aún así, han ido a la zona donde presuntamente se está realizando la explotación de menores, según recoge la denuncia, y no ha visto nada. "En cualquier caso, estamos haciendo un seguimiento del tema y existe una comunicación fluida con la Policía", indican.

Sobre la Red de Municipios contra la Trata, fuentes municipales señalan que muchas veces en este tipo de iniciativas se incluyen conceptos que difieren de lo que es la trata. Pasa, por ejemplo, con la prostitución. El equipo de gobierno manifiesta estar en contra de la prostitución, pero difiere en el camino hacia su erradicación. No quiere abordar el problema desde una persecución a las prostitutas, sino ayudándolas a salir de esa situación.