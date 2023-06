Cádiz con Orgullo 2023: Tres "ejemplares referentes" en la lucha por una sociedad diversa

Susana Domínguez Jiménez mira a sus padres, “ejemplo de que las mentalidades pueden cambiar a pesar de la edad”; Francisco Mena recuerda de que “la presión” está ahí fuera y son “los menores” los que más la sienten; Jesús Domínguez Riscart habla de un “espacio seguro” donde expresar expectativas y miedos; y todos los demás, todos los presentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde este 28 de junio se entregaron los VIII Homenajes Para No Perder la Memoria, los miramos a ellos, a estos tres “ejemplares referentes” en la lucha por una sociedad diversa. Y aplaudimos. Aplaudimos muy fuerte.

Porque cuando es la sociedad civil la que abraza una causa, por difícil o épica que resulte, se multiplica la capacidad de contagio, de miras, de alcance. No en vano, recordemos, siempre es la sociedad la que está a la vanguardia de las leyes. Pero para que prenda la llama, para que de verdad ocurra la posibilidad de dibujar un nuevo camino que, a fuerza de transitarlo, se convierta en recorrido habitual, debe haber unas primeras huellas. Los ejemplos. Los referentes. La lucha por una sociedad diversa e igualitaria, donde se reconozca el derecho a ser y a amar libremente, también tiene sus pioneros y sus luchadores incansables, los que han hecho vida de una causa. Y por ellos, para ellos, se crearon hace ocho años los Homenajes para No Perder la Memoria que, desde ayer, cuentan con la presidenta de la asociación JereLesGay, la Fundación Márgenes y Vínculos y el médico especialista en endocrinología pediátrica y experto en Medicina transgénero como miembros destacados de la nómina de premiados.

Tres “ejemplares referentes”. Así los reconoció el alcalde de la ciudad, Bruno García, que observa este acto como “un compromiso” (casi una declaración de intenciones, se puede destilar por su tono solemne) para procurar que Cádiz “siga siendo ejemplo de libertad”. De “libertad, de respeto y de diversidad. Lo tengo muy clarito”, certifica el primer edil en este inicio de su mandato.

Claro también lo han tenido durante media o vida entera los tres homenajeados de la tarde que se han mostrado agradecidos, ilusionados y hasta un tanto nerviosos, como le ocurría a Domínguez Riscart que alcanza la Casa Consistorial con el acto bien avanzado y que fue muy escueto al tomar la palabra. "Sólo agradecerles este homenaje a todos los que lo han hecho posible y sobre todo a mis compañeros de la Unidad de Género pues, sin ellos, no sería posible lo conseguido", quiso reconocer este sanluqueño que "pese a su juventud posee un currículum brillante", tal y como recuerda la concejala de Políticas de Inclusión y LGTBI, Virginia Martín, encargada de realizar las presentaciones de los galardonados.

El facultativo especialista con dedicación a la endrocrinología pediátrica en el Hospital Puerta del Mar desde 2020, donde atiende a menores transgénero, se acuerda de sus compañeros, los nombra, porque con ellos impulsó en 2021 la consulta monográfica de diversidad de género integrada dentro de la Unidad de Género para personas adultas, ese "espacio seguro para menores y adultos" donde pueden exponer "sus miedos y sus expectativas en relación con la Medicina y donde desarrollamos líneas de investigación sobre sus problemas específicos de salud", se enorgullece.

Orgullo también el de la jerezana. Orgullo de sus padres, que la trajeron a la vida un 8 de marzo, orgullo de Bárbara, su pareja, y orgullo de sus compañeros de organización, donde milita "desde hace 23 años, 18 de ellos siendo su presidenta". "El liderazgo femenino cuesta, y más de una mujer lesbiana por ello soy consciente del cariño que me tienen mis compañeros de JereLesGay, porque he querido en muchas ocasiones dar un paso a un lado y no me dejan", reía esta activista que lleva "media vida" dedicada al feminismo y a la defensa de las personas LGTBIQA+ en la vecina localidad de Jerez donde ha recibido varios reconocimientos por su trabajo. Media vida, una vida, dedicada a desterrar calificativos ("nos han tachado, y todavía, de enfermos, de invertidos, y nos han lanzado improperios") que "no se corresponden con la realidad". Y todavía, el día de su homenaje, Susana Domínguez Jiménez, también psicóloga en un programa para personas en situación o riesgo de exclusión social en zonas desfavorecidas de su tierra, lo comparte. "Para vosotros, mami y papi, y para todos vosotros que lucháis cada día", dice.

Cada día desde hace 20 años también trabajan en la ciudad de Cádiz por las personas más vulnerables, por los niños, niñas y adolescentes, la Fundación Márgenes y Vínculos que diez años antes se implantaba en el Campo de Gibraltar donde, entonces, "la parlamentaria Teófila Martínez" se implicaba con su lucha por los menores de padres drogodependientes. Así lo recuerda Francisco Mena de Mira, presidente de la organización no gubernamental, que recalca los lazos de esta Fundación con la anterior alcaldesa del Partido Popular en Cádiz, aunque también pone en valor "el apoyo recibido" por la concejala Helena Fernández, del anterior equipo de Gobierno de Adelante Cádiz, y del subdelegado de Gobierno del Estado, José Pacheco. "Siempre hemos estado arropados por todos", ha agradecido el máximo representante de Márgenes y Vínculos que cada año atiende "a unos 5.000 menores gaditanos".

Niños y jóvenes que son el centro de atención de diferentes campañas, entre ellas los talleres y formaciones dirigidos a la diversidad y a las relaciones afectivo-sexuales, que llevan adelante unos "trabajadores entregados" porque "sin los trabajadores las organizaciones no son nada", ha reconocido Mena que ha querido destacar la labor que Márgenes y Vínculos realiza en las relaciones de los menores con las redes sociales. "A veces se nos olvida pero nuestros niños están sometidos a una presión enorme desde las redes sociales y aunque los padres tenemos que ser conscientes de que si no están en ellas están aislados, tenemos que estar alerta porque por ahí le llegan muchos mensajes". No todos positivos, advierte Mena cuya organización en Cádiz realiza diversas acciones "sobre grooming, sexting, prevención del juego por internet o sobre el acceso a la pornografía, porque los jóvenes están interiorizando un modelo sexual que no es real, que es ficción", explica.

Mucho por hacer y mucho hecho. De eso va Cádiz con Orgullo. De eso van las efemérides. De celebrar y recordar. Para que no se Pierda la Memoria, para impulsarnos a seguir trabajando. Contra LGTBIfobia y a favor, siempre, de la libertad de ser y de amar.