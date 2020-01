CCOO denuncia salarios de hasta 150.000 en el servicio de recogida de basura

El Sindicato de CCOO de Construcción y Servicios de Cádiz denuncia a través de un comunicado “la desproporción abismal entre los salarios que perciben una pequeña parte de los trabajadores del servicio de recogida de basuras respecto a la casi totalidad del resto de la plantilla”.

Desde CCOO aseguran que sólo diez trabajadores de una plantilla de 350 de la empresa que presta este servicio en la capital gaditana –la UTE Sufi-Cointer– reciben el 7% de los 11,3 millones que supone el gasto en personal. Son diez cargos intermedios cuyos salarios oscilan entre los 65.000 y los 150.000 euros brutos anuales gracias a gratificaciones de hasta 80.000 euros al año que salen de las arcas municipales, ya que constan en las condiciones del pliego que mantiene vigente el Ayuntamiento de Cádiz. Entre todos se embolsan en total 790.00 euros anuales.

“No consideramos ético ni viable que a pesar de la desoladora situación de desempleo que castiga a nuestra ciudad, la empresa gratifique en concepto de incentivos a operarios con 80.000 euros anuales, a pesar de los 65.000 euros anuales brutos que ya cobran según las tablas salariales marcadas por el convenio. Cantidades sensiblemente superiores a la que pueda percibir cualquier cargo público de nuestro país”, lamentan desde el sindicato.

“Tampoco consideramos que estas desproporcionadas cantidades se ajusten a la más que cuestionable imagen de limpieza que refleja la ciudad –añaden desde CCOO–. Y es que con estos más de 130.000 euros anuales en concepto de gratificaciones se podría aumentar notoriamente el servicio, favoreciendo con ello la limpieza de la ciudad y, no menos importante, la empleabilidad de sus ciudadanos”.

“Entendemos que en una ciudad cuyo mayor problema es el paro y la precariedad laboral, es del todo inasumible e inmoral que los impuestos de los gaditanos y gaditanas vayan destinados a satisfacer esos desorbitados salarios”, sostienen desde el Sindicato de CCOO de Construcción y Servicios.

"Responsabilidad del Ayuntamiento"

“Las empresas, como entes privados que son, pueden pagar los salarios que estimen convenientes, a lo cual no nos oponemos –dicen–, pero éstos no deben salir de los impuestos de los ciudadanos y es por tanto responsabilidad del Ayuntamiento de Cádiz y de los restantes grupos políticos con presencia en el mismo, la búsqueda de una solución para que esto no sea así, máxime cuando el servicio está en periodo de licitación pública”.

Además, desde CCOO recuerdan que “desde hace más de cuatro meses, antes de que saliera el pliego a licitación, ésta organización ha puesto de manifiesto en continuas ocasiones mediante escritos formales y registrados en la Alcaldía el interés en reunirse con el equipo de Gobierno de la capital gaditana, atendiendo al principio normativo que rige la necesidad de tomar en cuenta la opinión del personal que desempeña las labores de limpieza viaria para la elaboración del servicio que supone el mayor coste a la ciudadanía gaditana, no recibiendo hasta el momento contestación alguna”.

El Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO denuncia públicamente y concluye que “esta cantidad ingente de dinero público debería utilizarse para mejorar la eficiencia del servicio de limpieza y, al mismo tiempo, supondría la contratación de un gran número de trabajadores y trabajadoras, que serviría para paliar la necesidad de muchas familias en una ciudad en la que el paro no es sólo de los más altos de España, sino también de la Unión Europea”.