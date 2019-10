Ciudadanos presenta enmiendas al pliego de limpieza viaria y recogida de basura

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una serie de enmiendas de adición y sustitución encaminadas a mejorar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en Cádiz que se debatirá en el Pleno municipal que se celebrará mañana. La concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha explicado que una de las principales medidas que se propondrá será "la sustitución de los actuales contenedores de carga lateral que hay en la ciudad y en el pliego por otros contenedores soterrados en Extramuros y en la circunvalación del Casco Histórico".

Fidalgo ha asegurado que esta medida cuenta con muchas ventajas, ya que permitirá "ocultar los contenedores, conseguir espacios diáfanos y transitables, embellecer el espacio urbano pudiéndose recuperar además para darle otros usos, mejorar la accesibilidad facilitando a las personas con movilidad reducida o diversidad funcional el depósito de la basura en los contenedores, disminuir los olores e impedir que los animales viertan los residuos por la vía". Otro de los puntos en los que la concejal de Ciudadanos ha hecho especial hincapié ha sido en el uso de los vehículos de carga trasera en el Casco Antiguo. Fidalgo ha destacado que la enmienda incluye "la colocación y retirada de los contenedores en el mismo día por parte de la propia empresa concesionaria en las calles del centro", de manera que ya no se quedarían en el interior de las fincas. Con esta medida, Fidalgo ha aclarado que "se favorece el tránsito de las personas con movilidad reducida por las aceras, ya que tienen que sortear por la noche estos bidones, además que evitaríamos el espacio dedicado a los bidones que afea los patios interiores de las viviendas y que los vecinos se tengan que hacer responsables de cargar con estos contenedores a diario".

La edil de la formación naranja también ha destacado que "no sabemos el motivo de la no contemplación del vidrio como residuo de recogida selectiva en el pliego de limpieza, de manera que este servicio no suponga un coste superior al tener que ser prestado por otra empresa, por lo que solicitamos la inclusión del mismo en este contrato". En este sentido, Fidalgo ha recordado que se debería de tener en cuenta en el pliego las necesidades futuras a medio plazo de la ciudad ya que "con la integración del Puerto es posible que tengamos que complementar en el futuro el contrato del servicio de limpieza añadiéndole un coste mayor al mismo para poder cubrir el servicio en las zonas nuevas que ganará la ciudad cuando esto suceda".

Junto a esto, la concejal de Ciudadanos ha denunciado la falta de información por parte del equipo de gobierno en referencia al contrato que se encuentra actualmente en vigor. Así, Fidalgo ha indicado que el pasado 6 de septiembre se le solicitó al alcalde, José María González, esta información. Sin embargo, ha afirmado la edil que "no tenemos constancia de respuesta a nuestra petición". Esto ha motivado que "el estudio de un pliego con este volumen de información en solo 5 días por parte de la oposición sea difícil, ya que no ha habido ningún tipo de reunión previa con este grupo y, por tanto, desconocíamos por completo el contenido del mismo".