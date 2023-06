CCOO denuncia el estado de abandono de la lavandería del SAS en Cádiz

El sindicato CCOO ha denunciado la situación de abandono que sufre la lavandería del SAS situada en la Zona Franca de Cádiz y que da servicio a los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Puerto Real y San Carlos de San Fernando, además de al Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda.

En una nota de prensa, la representación sindical ha señalado que "lo obsoleto de la maquinaria de este importante recurso para la sanidad pública en la provincia ha llevado a una situación en la que la mayor parte del tiempo son muchas las máquinas que están fuera de servicio, algunas de forma permanente desde hace ya más de un año y otras un día sí y otro también".

CCOO ha explicado que "al tratarse de aparatos arcaicos, muchas de las numerosas averías que sufren de forma continua no pueden ser reparadas por falta de repuestos". De hecho, ha remarcado que "la calandra, verdadero corazón de las instalaciones y que se ocupa del planchado y plegado de la ropa, está más tiempo averiada que funcionando, y sus reparaciones no pueden ser más que parches ante la dificultad, cuando no imposibilidad, de encontrar piezas compatibles".

Otro aspecto que también ha indicado es que todo este trabajo se debe realizar "en modo manual", por lo que "requiere el doble de personal para manipular la ropa". Ante esto, el sindicato ha apuntado que "este caos repercute en las cargas de trabajo del personal, que se ven incrementadas ostensiblemente, al igual que la penosidad del mismo".

CCOO también ha reseñado que esta situación "tiene consecuencias para la organización del servicio ya que, al no contar con toda la maquinaria necesaria, se necesita un mayor número de personas para tratar y manipular la ropa". Sin embargo, ha acusado al SAS de no cubrir las bajas médicas con contrataciones, "lo que nos lleva a un escenario imposible en el que ni los sobreesfuerzos de la plantilla son suficientes para sacar adelante el trabajo de lavado, planchado, etc. De hecho, se producen continuas rotaciones del personal entre las zonas de sucio y limpio, pero ni así es posible solventar la falta de máquinas".

Por estos motivos, el sindicato ha afirmado que lleva "años denunciando esta kafkiana situación y el incumplimiento de las promesas de la Administración, que anunció una renovación de la lavandería que nunca se ha producido. Este bloqueo lo resuelven externalizando a una empresa privada gran parte de la ropa sucia. Así, estos días, unas 30 jaulas, más de 2.000 kg diarios de ropa, se están lavando fuera de nuestra lavandería, con un elevadísimo coste económico para las arcas públicas. Si ese dinero se hubiese invertido en las propias instalaciones, hoy podríamos contar con un servicio nuevo y moderno".

La nota finaliza apuntando que, "ante la presión de CCOO, la Dirección del Hospital Puerta de Mar se ha comprometido, otra vez, al menos a sustituir la calandra por una nueva. No obstante, el sindicato va a continuar vigilante y no descarta la convocatoria de movilizaciones si esta nueva calandra no llega en un tiempo razonablemente corto".