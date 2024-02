Bruno García: "Hemos solucionado en ocho meses lo que ellos no han podido arreglar en 5 años"

Bruno García se siente empoderado. Como la Virgen de La Palma, ha controlado el maremoto que se le avecinaba de la mano de la huelga de limpieza durante los Carnavales y la del servicio de Ayuda a Domicilio que parece que, por fin, después de unos días de cierta incertidumbre, ha quedado ya zanjado.

El alcalde de Cádiz se presentaba este viernes ante los medios con una media sonrisa. Traía bajo el brazo el principio del final del cementerio de San José y como nadie le preguntaba sobre la resolución del conflicto de la Ayuda a Domicilio, aprovechó una pregunta sobre el futuro del edificio de la Escuela Náutica de Duque de Nájera para hilarlo, en plan cupletina, con una serie de críticas dirigidas directamente a la oposición de AIG y PSOE.

"Los que han podido tener soluciones, no lo han solucionado". Recuerda que se han encontrado con un proyecto de hospital abandonado, Náutica cerrada "y aquí estamos, buscando soluciones".

Y era el momento idóneo: "Nos ha pasado lo mismo en la Ayuda a Domicilio". El alcalde dijo sentirse sorprendido al ver lo participativa que se había mostrado estos días la oposición y la preocupación que han mostrado, "sobre todo en aquellos momentos en los que el tema ha temblado un poco y que parecía que se había trastocado el preacuerdo". Pero afirma Bruno que ya está todo bien encauzado y, a pesar de que se ha llegado "a poner en duda lo que estaba haciendo el equipo de gobierno, le queremos plantear una serie de cuestiones tanto a Adelante como al PSOE "porque nunca los había visto tan participativos como en estos últimos tres días, por lo que les quiero preguntar que dónde han estado durante los últimos cinco años".

Y, a partir de ahí, el popurrí. Bruno se quedó solo recordándole a los medios que "los trabajadores no han estado bien y ha sido así porque los han dejado estar mal queriendo". Y más, es así porque "un alcalde del PP ha solucionado en ocho meses lo que ellos llevan cinco años sin arreglar. Y lo hemos hecho porque hemos querido y ellos no lo hicieron porque han sido incapaces o porque no han querido solucionarlo".

Y Bruno García seguía dejando cuestiones en el aire y se planteaba que cómo han sido capaces de darse tantos "golpes de pecho pero no fueron capaces de solucionar temas sociales importantes y el PSOE lo ha permitido". "Un partido anticapitalista y un partido con raíces tan sociales como el PSOE han querido municipalizar el servicio y no lo han hecho. Han permitido la situación precaria en la que han vivido los trabajadores de Ayuda a Domicilio y han estado pagando 12 euros en vez de los 15 que podián haber pagado porque era dinero que daba la Junta", según el alcalde, que repitió un viernes más que "a 15 días de las elecciones municipales sacaron un pliego, sin participación ni diálogo, inviable tanto para para la empresa como para los trabajadores".

El alcalde les invita a explicar todo lo que quieran explicar en el Pleno del 20 de febrero.

Y volviendo a la pregunta que le formulaba la periodista sobre la escuela Náutica, Bruno García reconoció que es un asunto importante para la ciudad y "queremos quitar ya de allí las vallas y queremos darle vida a Valcárcel y estamos trabajando en posibles soluciones, lo que no estamos es en la crítica y en la queja".

Y en la siguiente cuarteta reconoce el alcalde que hubo que matizar el acuerdo, pero que "éste estaba a kilómetros de distancia en cuanto a términos sociales y de inversión respecto a lo que hacía el gobierno anterior. Me quieren dar lecciones los que estaban en el problema. La solución estaba delante de sus ojos y no lo hicieron, ¿Por qué?".

Y ya, en la última cuarteta del popurrí, el alcalde del Partido Popular avisó que dejará que pase el Carnaval y la semana que viene intentará que empiecen las rondas con la oposición para ir viendo el borrador de los presupuestos, un documento que avisa que tendrá las cifras muy cerradas, tanto que si la oposición quiere más en algún capítulo que sepan que habrá que quitar ese dinero de otra partida.