Bruno García: “Dónde haya saturación habrá regulación de viviendas turísticas”

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha retirado que "donde haya saturación habrá regulación". "Lo que no es de recibo es que yo diga exactamente esto una y otra vez, que habrá regulación allá donde esté tensionado el sector, y otro partido político se invente mis declaraciones", apuntó García.

"Finalmente habrá que encontrar soluciones reales, y el dato irrefutable es que los alquileres están más caros que nunca tras ocho años de políticas del actual Equipo de Gobierno y de año y medio de su regulación y sus prohibiciones. Eso no ha dado resultado porque llevamos dos años con las mayores subidas en los precios de alquiler”, apuntó.

Bruno García lamentó que el debate sobre un problema real como es el de la falta de vivienda en Cádiz sea abordado “desde la demagogia y la falta de rigor. Pero lo que es más preocupante es que se haga sin mirar al futuro. Se están dando por buenas medidas que el tiempo ya ha demostrado que no lo son". "Lo que nos preocupa es que no se han hecho viviendas públicas, que no se puede entregar ocho pisos al año y mirar hacia otro lado para buscar culpables cuando se tienen las herramientas para dar soluciones y no se dan”.

El candidato popular concluyó afirmando su “compromiso real de hacer pisos para los gaditanos en todos los sitios posibles, igual que se hicieron durante muchos años en esta ciudad, con mucho esfuerzo y un objetivo claro: ofrecer a los gaditanos una oportunidad de vivienda en una ciudad que tiene que agotar todas sus posibilidades para la gente de Cádiz”.