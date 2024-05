Bruno García confía en "el compromiso de la Junta" con el nuevo hospital de Cádiz a pesar de la posible inexistencia del plan funcional

El alcalde Bruno García confía plenamente en "el compromiso absoluto de la Junta de Andalucía" con la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz. Confía hasta tal punto que su fe no se quiebra ni al conocer que el Parlamento Andaluz ha informado por escrito que el Plan Funcional de la infraestructura, ese que presentaron los consejeros Antonio Sanz y Catalina García en la ciudad antes de las últimas elecciones municipales, todavía "se está elaborando".

"No les puedo dar datos técnicos sobre el plan funcional, será la Junta de Andalucía la que los tenga que dar, pero lo que sí tengo claro es el compromiso de Juanma Moreno y de la Junta de Andalucía por que allí se haga el hospital que, por cierto, lleva no haciéndose décadas", ha respondido en su piel de presidente provincial del Partido Popular a los periodistas que se hacían eco de las acusaciones vertidas por el portavoz del PSOE de la ciudad, Óscar Torres, y del parlamentario socialista Rafa Márquez que tachaban de "gran mentira" del PP la elaboración de este plan.

Un señalamiento basado en la respuesta oficial -"el plan funcional del nuevo hospital de Cádiz se está elaborando"-que la Cámara andaluza ha ofrecido al grupo parlamentario socialista ante su solicitud de información sobre el expediente completo de un documento que el 30 de marzo de 2023 se dio por "elaborado" y sólo pendiente "de trasladar al tejido" sanitario y social gaditano para comenzar su proceso de tramitación.

Ante esta situación, la respuesta de Bruno García ha sido agarrarse al clásico 'y tú más' (en este caso concreto un 'y tú menos') con el partido político adversario que, hasta la irrupción de Juanma Moreno, había dirigido el Gobierno andaluz durante 40 años. "La realidad es que los que están pidiendo explicaciones nada hicieron por el hospital y nosotros sí estamos haciendo. Estamos haciendo el plan funcional y una negociación que nos va a permitir que el suelo se ponga a disposición de la Junta, para que ésta haga su trabajo lo antes posible", se ha defendido, y ha defendido a su partido, García.

Sin embargo, esa supuesta "negociación" con Zona Franca también ha sido puesta en cuestión en las declaraciones de Óscar Torres que ha asegurado que "desde febrero 2023" cuando "por tercera vez" Zona Franca se intentó poner en contacto con la Junta de Andalucía para negociar la permuta del solar de CASA donde se pretende construir el nuevo equipamiento sanitario "no ha habido respuesta, ni negociación de ningún tipo".

"Yo puedo asegurar que el nuevo hospital regional es un asunto prioritario para nosotros", se ha acogido el presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz que, ha asegurado, "no" puede "valorar la respuesta del Parlamento" porque "no" tiene "conocimiento de ella". "Pero de lo que sí tengo conocimiento es del compromiso absoluto que tiene la Junta de Andalucía con poder buscar la financiación, que no será fácil, para poder hacer el hospital", ha avisado.