Bruno García introduce al Gobierno Central en el erial del nuevo hospital de Cádiz

"Yo me pregunto, ¿el Gobierno Central no piensa aportar nada?, ¿ha caducado el convenio que se firmó, o su espíritu, donde el Gobierno tenía una aportación muy importante?". Son palabras del alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha defendido así, durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local de la ciudad, la decisión de la Junta de Andalucía de no incluir una partida específica dedicada al proyecto del nuevo Hospital Regional de Cádiz en los presupuestos para 2024.

El primer edil, que ha argumentado "que sin tener el suelo" para construir el nuevo hospital "no puede haber una partida en los presupuestos", se ha remontado al convenio firmado, y ya caducado, entre las administraciones para la construcción del Hospital donde, precisamente, el Gobierno Central no aportaba cantidad económica alguna pero donde sí se señalaba a la Tesorería de la Seguridad Social como propietaria del suelo y del inmueble del actual hospital Puerta del Mar.

Y a este punto es al que ha mirado Bruno García en este, ya, erial de la construcción del nuevo centro sanitario preguntándose por el "destino" de la "importante cantidad económica" que se generaría de las plusvalías de las viviendas que se pensaban construir en el espacio que hoy ocupa el Puerta del Mar. "Yo me pregunto si ha caducado el convenio o el espíritu del convenio y me pregunto qué va a hacer el Gobierno de la Nación con ese dinero que se genere, si se va a aportar a la ciudad de alguna forma, porque en el espíritu del acuerdo ese dinero se metía en Cádiz", ha querido aclarar el alcalde tras una, algo agitada, rueda de prensa donde no quedaba del todo claro si el primer edil estaba de acuerdo con el actual desarrollo de las negociaciones entre Junta y Zona Franca.

De esta forma, durante su intervención con los medios de comunicación, de las palabras del alcalde se destilaba que para la construcción del nuevo hospital regional de Cádiz era insuficiente la propuesta de Zona Franca de ofrecer los terrenos de la antigua CASA (de su propiedad) en permuta por un espacio que el Consorcio ocupa en el Campo de Gibraltar pertenecientes a la Junta. Un trueque que, hasta ahora, ha tenido la callada como respuesta por parte del Gobierno andaluz.

"La Zona Franca hace una propuesta, que a lo mejor no tiene que ser buena propuesta porque la propuesta ha ido cambiando, las cantidades al principio fueron unas y después fueron otras. De todas formas, será la Junta de Andalucía la que tiene que valorarla pero yo, como alcalde de Cádiz, lo que pregunto es si el Gobierno Central va a participar o no, si la participación se limita a cobrar o permutar. Porque si el hospital se va del lugar que ocupa ahora, se genera un espacio, ¿de quién es el espacio?, ¿o es que también quiere el aprovechamiento que queda allí?", ha dicho en rueda de prensa Bruno García.

Hay que recordar que en su momento, en tiempos de un convenio que tiene cerca de 20 años, la cantidad económica que se generaría de la plusvalía del complejo de viviendas que se pensaban construir en el solar de Ana de Viya iba a ser destinada al propio nuevo hospital. Desde entonces, cierto es, ninguno de los actores de este proyecto ha vuelto a tratar este aspecto centrados, sobre todo, en cerrar el suelo para la construcción del centro y su coste que nunca llega a ponerse sobre el papel oficial de los presupuestos del Gobierno andaluz.

Con todo, tanto dentro como fuera de micrófonos, el primer edil ha especificado que su intención de conocer la aportación del Gobierno Central a Cádiz "no es una condición para que la Junta construya el nuevo hospital" y que el Gobierno Andaluz "está trabajando en una propuesta y viendo la fórmula para llevar a cabo el proyecto". "Yo no le estoy reclamando nada a Zona Franca sino que he querido introducir el matiz de qué va a pasar con ese dinero, que es bastante importante, que se generará de la operación" del traslado del Puerta del Mar a la nueva ubicación.

Una mudanza que, a todas luces, a los gaditanos nos queda muy distante en el tiempo ante el silencio de la Junta de Andalucía en los presupuestos, la inseguridad de contar con el suelo para construir y, desde hoy, con esta nueva mirada hacia el Gobierno Central que parece abrir, un poco más, la brecha entre administraciones y, por tanto, coloca un poco más lejos la certeza de la construcción del nuevo hospital de Cádiz.