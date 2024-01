Así defiende Bruno García su abstención ante la implantación de la tasa turística en Cádiz

El Partido Popular de Cádiz ha abierto una puerta a la posibilidad de implantar la tasa turística, como desde hace ya unos meses vienen reclamando, sobre todo, desde Adelante Izquierda Gaditana.

El alcalde venía rechazando la posibilidad de solicitar a la Junta que permita la implantación de esta tasa turística en los municipios andaluces que así lo determinen.

El alcalde defendía otros medios para lograr el equilibrio entre turismo y el sostenimiento de la ciudad y de sus servicios públicos.

Así, contra todo pronóstico, el Partido Popular optó por abstenerse en el punto del Pleno de este mes de enero que tuvo lugar el jueves pasado, algo que finalmente permitió la aprobación de dicho punto y, con ello, se abrió la posibilidad de trasladar esta petición de la Junta con el correspondiente respaldo en pleno por parte de todos los grupos que conforman el arco político municipal.

Sobre este cambio de rumbo, el alcalde de Cádiz, a petición de este Diario, justificó la abstención por parte de su grupo que ha podido sorprender a toda la ciudadanía y, en concreto, al resto de grupos políticos que han visto que la ciudad abre así una puerta a la implantación de esta tasa turística que tendría que abonar cualquier turista que quiera pasar unos días en la ciudad de Cádiz, tal y como ya ocurre y desde hace muchos años en otras grandes ciudades del mundo.

"Con nuestra abstención queremos demostrar que nosotros no promovemos la tasa. No pretendemos ir en contra de que se debata esta posibilidad que podría suponer una suma de recursos para el Ayuntamiento en un contexto en el que nos hace falta financiación", indicó Bruno García.

Bruno insistió en que no quieren mostrarse nunca en contra del debate y del diálogo siempre buscando la convivencia pacífica entre vecinos y turistas. "La abstención no quiere decir que promovemos la tasa pero sí es positivo que exista ese debate y no queremos caer en posiciones maximalistas porque creemos que siempre es bueno el diálogo".

Ya, en un discurso más amplio, el alcalde recordó que la ciudad tiene dos grandes problemas. Uno es la vivienda y el otro, el empleo. Así, Bruno García insistió con rotundidad la importancia que tiene el turismo para el empleo, ya que incluso lo considera como que este sector puede representar una de las "soluciones" a esta lacra que sufre Cádiz en general.

Así, defiende el alcalde que "hay que cuidar el turismo y tenemos que dialogar y fomentar siempre un turismo sostenible y que se lleve a cabo siempre en convivencia y armonía con los vecinos de la ciudad".

En cuanto al segundo problema que significa la falta de vivienda, "no queremos que el turismo sea un problema y creemos que hay matices, que no todo es blanco o negro y creemos en el diálogo y que éstos hay que abordarlos sin demagogia, y sabemos que eso es lo que hará finalmente la Junta de Andalucía".