José Blas Fernández se postula para el Congreso o el Senado

Cuando el próximo mes de junio, con la toma de posesión de la nueva Corporación, termine su mandato José Blas Fernández dejará de ser concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Terminará entonces una carrera ininterrumpida como edil gaditano que se inició en 1983, lo que le convierte en el representante con más años de servicio en la historia de Cádiz.

Fernández es también el edil del PP más veterano. Fue el primero de esta formación en llegar, cuando se denominaba aún Alianza Popular, hace ya 36 años, y dejará el Ayuntamiento incluso después de Teófila Martínez, por la que él mismo aceptó repetir en 2015, cuando barruntaba ya su salida de la gestión municipal.

Ahora, Fernández no se plantea ni de lejos seguir como candidato dentro de la candidatura del Partido Popular, o en otra formación, negando con rotundidad lo dicho en algunas redes sociales sobre su presencia como candidato de Vox, una cuestión que a él le sorprende y rechaza.

Con todo, José Blas Fernández lo que no pretende es abandonar la actividad política pública y, tras su forzada salida del Senador donde realizó una activa labor, se postula ante la nueva dirección del PP "como candidato para el Senado, o también como candidato para el Congreso de los Diputados", que ya tiene la vacante de Teófila Martínez, tras ser nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria,

"Tanto por edad como por vida profesional me encuentro en un estado perfecto, sin ningún problema. Estoy dispuesto a volver al Senado, o si es necesario al Congreso, donde realicé un importante trabajo en temas laborales con la presentación de 32 proyectos", muy encima del trabajo legislativo de sus compañeros.José Blas Fernández recuerda que él fue el único concejal gaditano que apoyó a Pablo Casado como líder del PP, por lo que no entiende que tras el cambio de gobierno en Andalucía se esté favoreciendo a los políticos que defendieron la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

Aquí menciona al secretario provincial del PP, Antonio Sanz, "que me quitó sin ninguna razón de los puestos de salida de la candidatura al Senado. En esa etapa conmigo no se portaron bien, aunque yo era el que más trabajaba". José Blas Fernández no fue invitado por el PP de Cádiz a acudir a la última convención de los populares, lo que provocó sus quejas. Por ello, confía ahora en que la nueva dirección nacional de Pablo Casado se siente con él para trasladarle su interés por seguir colaborando en la vida política nacional.