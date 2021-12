El Ayuntamiento de Cádiz insiste en su rechazo al aparcamiento de la Punta

Lo que debiera ser el primer paso de la apertura de la ciudad a un nuevo horizonte, a nuevos espacios urbanísticos de más de 335.000 metros cuadrados de superficie y a nuevas posibilidades económicas vinculadas se ha convertido en una nueva pugna entre administraciones y un proyecto que nace absolutamente desestabilizado. El anuncio realizado hace días por la Autoridad Portuaria de construir un enorme aparcamiento en la Punta de San Felipe que sirva como unión entre el paseo superior y el muelle Reina Sofía sigue siendo rechazado por el Ayuntamiento.

Nada más conocerse el proyecto que presentó Teófila Martínez, el equipo de gobierno manifestó un rechazo en el que ahora, días después, insiste el alcalde de la ciudad, José María González. “Es viejo, caduco y profundamente insostenible”, resume respecto a un proyecto que asegura que la presidenta de la Autoridad Portuaria anunció “a su aire” y sin respetar el trabajo que se está haciendo en esa mesa que diseña la integración del puerto y la ciudad. “Es un armazón de cemento que ignora por completo el momento de lucha contra el cambio climático que vivimos”, sigue trasladando González, que critica la visión de Teófila Martínez, “que no tiene en cuenta la calidad del aire, ni la necesidad de espacios verdes, ni que el puerto tiene que ser un elemento integrador social y urbanísticamente en la propia sociedad”.

Con este posicionamiento, deja claro el Ayuntamiento que ese aparcamiento cuya licitación se anunciaba para el primer trimestre de 2022 no saldrá adelante. Primero, porque insisten desde el gobierno local en que incumple los acuerdos de la mesa que trabaja por la integración del puerto y la ciudad; y segundo, porque no se puede perder de vista que es el Ayuntamiento quien concede los permisos y licencias para la construcción de ese edificio que el alcalde no aprueba.

Por todo ello insiste José María González en que el anuncio del aparcamiento es más una cuestión política y electoralista que un proyecto de ciudad. “Da muchísimo rubor ver a la ex alcaldesa perder los papeles cuando la organización a la que pertenece, el Partido Popular, llama a arrebato”, confiesa al respecto, lamentando que Teófila Martínez “lo primero que ha hecho es prescindir de toda educación democrática institucional, hablando del trabajo que conjuntamente están realizando varias administraciones, incluido este Ayuntamiento, con el único objetivo del afán electoralista”.

Tal es la distancia entre el alcalde y su predecesora en San Juan de Dios, tal el grado de enfado de González por el proyecto anunciado de forma inesperada por Martínez, que insiste en su idea que ha llegado el momento “en que la exalcaldesa tiene que asumir que su tiempo ha pasado y que sus ideas están caducadas”. “Que deje trabajar a gente que se preocupa por la sostenibilidad y una integración amable entre el puerto y la ciudad, y donde impere el sentido democrático y colaborador entre distintos”, añade José María González, que aconseja a la presidenta de la Autoridad Portuaria “que deje los fuegos artificiales para los que ya no está preparada”. “Y que deje que otra gente más preparada tire para adelante con uno de los retos más importantes de la ciudad: la integración puerto–ciudad”, concluye.