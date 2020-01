El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha dado la razón a cuatro de las siete trabajadoras de las oficinas de turismo de Canalejas y de la avenida principal de la ciudad que denunciaron al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores. Asimismo, el juzgado reconoce el derecho de estas cuatro mujeres a integrarse en la plantilla municipal.

Esta es la sentencia del segundo juicio celebrado en relación a la denuncia presentada por la plantilla de informadoras turísticas de la capital gaditana, que tuvo lugar el día 17 de diciembre. El primer juicio se celebró el pasado mes de septiembre y, en ese caso, la juzgado dictaminó a favor del Ayuntamiento de Cádiz. Esta sentencia afectaba solo a dos de las trabajadoras y estas la recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aun queda otro juicio más en el próximo mes de abril, que afecta a una trabajadora.

El abogado que representa a estas trabajadoras, Miguel Segado, aplaude el último fallo judicial pero considera que la situación de estas empleadas, que "llevan años trabajando en condiciones precarias", no se arregla con sentencias judiciales, sino "negociando y cumpliendo los acuerdos plenarios". De este modo, recuerda que existe un acuerdo plenario de 2016 en el que se aprobó la municipalización del servicio de información turística que no se ha cumplido y destaca que "no existe ningún informe jurídico contra la municipalización de este servicio". Así, cree que "si hubiera buena voluntad, se podría solucionar la situación. No es tan difícil que el Ayuntamiento haga el esfuerzo de cumplir el acuerdo plenario, la sentencia judicial y acabar con la discriminación salarial que sufren estas trabajadoras. Solo hay que tener ganas y buena fe", subraya.

En la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 se condena tanto al Ayuntamiento de Cádiz como a la empresa que presta el servicio a abonar una serie de cantidades económicas a las cuatro trabajadoras como compensación por el trabajo realizado sin tener la misma remuneración que el resto del personal dependiente del Consistorio gaditano.