Amigas al Sur vuelve a cerrar temporalmente su cocina solidaria en Cádiz

La asociación Amigas al Sur ha vuelto a cerrar temporalmente su cocina solidaria por falta de recursos. Lo hizo el pasado viernes sin fecha concreta de apertura, pero esta semana su responsable, Pepa Fernández, ha estado haciendo gestiones y ha conseguido una ayuda de 2.000 euros del grupo político Ganar Cádiz en Común con la que la entidad podrá seguir realizando su labor hasta que le llegue el dinero de una subvención concedida por el Ayuntamiento. Así, la cocina volverá a ponerse en marcha el próximo lunes.

Cabe señalar que el pasado viernes 10 de septiembre, Amigas al Sur publicaba en su perfil de la red social Facebook el cierre de su cocina solidaria, donde se elabora diariamente un menú que la asociación reparte entre 140 familias con escasos recursos de la ciudad.

En esta publicación de Facebook, se culpaba directamente al Ayuntamiento de Cádiz y a los grupos políticos municipales que gobiernan la ciudad del cierre de la cocina y se anunciaba que retomarán "la lucha" para "arrancar de una vez por todas las promesas puestas sobre la mesa por parte del Consistorio gaditano". "Ya sea por las buenas o por las malas, este colectivo de mujeres que lleva peleando más de 10 años, no va a parar hasta reabrir las puertas de su cocina con un convenio anual que dignifique la labor humanitaria que realizamos para los sectores más humildes y desprotegidos del pueblo gaditano. No admitiremos más limosnas ni parches temporales para que nos callemos. No nos amilanaremos ante el descarado pasotismo institucional", añadía la asociación en su perfil de Facebook.

Al preguntar al Ayuntamiento de Cádiz sobre este asunto, fuentes municipales comentaban que "se ha mantenido un contacto directo con la asociación Amigas al Sur y se está al tanto de las necesidades". Recordaban que en la pasada Junta de Gobierno Local, se aprobó la resolución definitiva de la convocatoria de Asuntos Sociales por régimen de concurrencia competitiva por la que la asociación en concreto recibirá 15.000 euros y lamentaban el cierre temporal, "pero desde el Ayuntamiento ha habido una línea abierta de comunicación y se ha ayudado en todo lo que se ha podido", aseguraban.

El problema está en que, mientras llega esta ayuda, la asociación no cuenta con recursos económicos para poder cocinar cada día y ofrecer comida caliente a las 140 personas que atiende. Porque, aunque reciben productos con fecha de caducidad próxima gracias a un acuerdo con Mercadona, además de fruta y verdura de Conil y Chiclana donadas por particulares, eso no es suficiente, ya que necesitan también aceite, butano y productos de limpieza, entre otras cosas.

Gracias a la ayuda de 2.000 euros de Ganar Cádiz -que irá directamente a los proveedores, según Pepa Fernández-, Amigas al Sur podrá volver a poner en marcha su cocina solidaria el próximo lunes hasta que reciba la subvención concedida por el Ayuntamiento, que espera que sea en unos 15 días. Mientras tanto, esta semana, está repartiendo a las familias necesitadas los productos que le llegan de Mercadona y 25 bandejas de comida que dona una vez a la semana la empresa Pascual.

El objetivo de esta entidad es conseguir una ayuda anual para poder garantizar su continuidad sin tener que depender de donaciones y subvenciones puntuales. Pepa Fernández afirma que el alcalde, José María González, le ha asegurado que "están trabajando en ello. Están buscando una fórmula para que en 2022 tengamos garantizada la ayuda para el año entero". Esta ayuda les servirá para adquirir alimentos y todo lo necesario para cocinar para las familias necesitadas durante los 365 días y para el mantenimiento del local; también para poder contratar al menos dos personas para la cocina y un administrativo.