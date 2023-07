Un Alvia con destino a Cádiz no puede salir de Madrid por una avería en el aire acondicionado

Un tren Alvia que debía haber unido durante la tarde de este martes la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes con la de Cádiz no ha podido salir a la hora prevista debido a una avería en el aire acondicionado, por lo que ha tenido que ser reemplazado por un AVE para poder realizar este trayecto.

Así, a las 16.10 horas estaba previsto que un Alvia saliera de la capital de España rumbo a Cádiz, ciudad a la que debía llegar a las 20.41 horas. Sin embargo, poco antes de la salida los operarios de Adif detectaron una avería en el aire acondicionado del convoy, por lo que no era posible su salida, más si cabe en pleno verano y con las altas temperaturas a esa hora del día.

Ante esto, desde la operadora de ferrocarriles se activó la búsqueda de un tren Alvia que fuera capaz de cubrir esta ruta en el menor tiempo posible. Al no haber unidades disponibles para poder realizar el trayecto al completo, Renfe ha optado por fletar un AVE. Sin embargo, este solo podrá llegar hasta la estación sevillana de Santa Justa debido a que la vía entre Sevilla y Cádiz no está adaptada al ancho europeo, por lo que el tren de alta velocidad no puede circular por ella.

Por este motivo, los pasajeros tendrán que hacer transbordo en Sevilla para poder llegar con bastante retraso a Cádiz en un tren de Media Distancia.

La salida del AVE con el pasaje que tenía billete para el Alvia entre Madrid y Cádiz se ha producido a las 17.56 horas, acumulando un retraso de una hora y 46 minutos.