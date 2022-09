Aguas de Cádiz insiste en que la Junta les reciba para buscar una solución para el colector de Santa María

El equipo de Gobierno y Aguas de Cádiz siguen insistiendo a la Junta de Andalucía que se celebre una reunión para “encontrar una solución” al mal estado en el que se encuentra el emisario de aguas pluviales en Santa María del Mar.

Cabe recodar que el tubo del mismo ha quedado esta semana al descubierto y desprotegido, por lo que desde el equipo de Gobierno y la empresa municipal quiere que se acometa un nuevo proyecto porque consideran que el que se ejecutó y concluyó en el año 2011 ya estaba mal proyectado desde el principio. Tal y como ha dicho el gerente de Aguas de Cádiz, Jesús Oliden, “se creó un paseo marítimo endeble, flotando sobre la arena, sin estar fijado al estrato rocoso y sin tener en cuenta las condiciones hidrodinámicas del litoral”. En este sentido, afirma que al estar sobre la arena, tan pronto como ha bajado el perfil de la playa, las protecciones que se pusieron por parte de la Junta tras los primeros temporales que destrozaron el paseo marítimo, quedaron prácticamente en el aire y con numerosos daños”.

La edil y presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, ha añadido que “este es un asunto que trasciende más allá de los partidos políticos porque la playa Santa María del Mar es de los gaditanos y gaditanas y debemos trabajar conjuntamente Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y Aguas de Cádiz para encontrar una solución a una situación insostenible”.

Oliden ha recordado que el origen del proyecto ya venía mal hecho. Al ser un tubo que iba en de manera longitudinal por la playa, la ley obligaba a que sólo se podía hacer con un paseo marítimo.

El gerente de Aguas de Cádiz quiso dejar claro que los problemas que sufre todo el entorno del colector “no es por falta de mantenimiento por dejadez de nuestra corporación. Nosotros hemos reparado en la medida de nuestras posibilidades poniendo hormigón entre los bloques que estaban casi al aire, pero esta obra es defectuosa desde su proyección y, por ello, no consta su recepción por parte de Aguas de Cádiz”.

Desde la empresa municipal se ha hecho un anteproyecto que ofrece una solución y es la de crear una berma, es decir, una especie de murete que sale desde la misma muralla y que está sujeto al estrato de rocas y donde en su interior discurriría el tubo del colector. El coste de la obra sería de unos 3 o 3,5 millones de euros, según Oliden.

Y pese a que Aguas de Cádiz tuviera un dinero del que no dispone para acometer la obra, hay otro elemento que lo impide. Aguas de Cádiz recibió una concesión administrativa en 2018, “cuando lo normal es que se haga antes de empezar la obra”, que es con un fin determinado como el objeto del paseo que cubre el colector”. Oliden ha afirmado que se da un caso de “revocación de la concesión administrativa, puesto que no se puede mantener el objeto de la misma ya que los términos en los que se contrajeron cambian en el momento en el que no aparece un paseo marítimo”.

Ana Fernández ha explicado que en paralelo a esta petición de reunión para encontrar una solución viable, el Ayuntamiento sigue redactando la demanda que estará lista en dos o tres semanas para reclamar el arreglo de la zona. Fernández y Oliden afirman que estas obras se hicieron merced a un convenio firmado en 1994 y por el que la Junta se hacía cargo de tres emisarios en la capital , entre ellos el de Santa María. Sin embargo, la administración andaluza argumenta que el convenio quedó extinguido tras una reunión en 2018 de la que no tiene constancia el municipio.