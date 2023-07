Adelante Izquierda Gaditana, sobre la Edusi: "Que el PP no busque excusas"

El anterior gobierno y el actual tienen análisis bien diferentes respecto al grado de ejecución de la Edusi. Mientras el alcalde anuncia que ya hay 3,1 millones de euros que no podrán ejecutarse, el anterior concejal del Ifef, Carlos Paradas, rechaza ese dato y pone de relieve que hasta su salida de la Concejalía hace tres semanas “la ciudad estaba por encima de la media nacional en ejecución de fondos europeos”.

“¿Qué ha cambiado en estas tres semanas?”, pregunta Paradas ante el anuncio del Ayuntamiento de que se pueden perder incluso 5 de los 15 millones de la Edusi. Sí reconoce el concejal “incidencias en el proyecto de Smart City, de más de un millón de euros, y así se trasladó en la reunión de traspaso de gestión de fondos europeos, pero no con el resto de fondos de la Edusi”. Y por ello pide al gobierno del Partido Popular “que no busque excusas y no comience a tergiversar cifras y realidades”.

“El PP prefiera ahora una salida fácil y cómoda en vez de afrontar el trabajo que tiene por delante, que es elevado como ha venido siendo elevado para la ejecución de fondos europeos estos últimos años”, afirma Carlos Paradas, que considera que el actual gobierno de Bruno García “prefiere un verano tranquilo, renunciar y tomarse un respiro echando una mano además en la campaña del PP”.

Además, vincula el edil de Adelante Izquierda Gaditana el anuncio del alcalde al hecho de que la Edusi “se centra en barrios obreros, de gente trabajadora”. “Si esos proyectos estuvieran en otros barrios, en zonas más acomodadas, seguramente el PP hubiera optado por reforzar el trabajo para llegar a tiempo”, trasladó ayer al respecto, exigiendo al nuevo gobierno municipal que “afronte la responsabilidad, se tomen decisiones y se coja ritmo de trabajo porque la ejecución de fondos europeos es lo que requiere”. “Esta oportunidad no coge vacaciones”, concluía Paradas.