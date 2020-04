La “jugada perfecta” de Adelante Cádiz en Eléctrica

El día que se celebró el pleno de organización que daba inicio al actual mandato corporativo (el 2 de julio del pasado año) el Partido Popular recibió un notable revés cuando Adelante Cádiz y PSOE se aliaron para conformar un consejo de administración de Eléctrica de Cádiz en el que los populares quedaban sin representación, pese a ser el principal partido de la oposición. Aquella jugada era parte del acuerdo con los socialistas que posibilitó una fácil reelección como alcalde de José María González. Pero lo que no intuían los populares es que esa jugada de Adelante Cádiz iba más allá y que buscaba, en definitiva, gestionar en solitario esta empresa con una mayoritaria participación pública.

Así lo ha denunciado ahora el grupo municipal del PP, después de las críticas que estos días lanzaba la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, sobre las medidas que ha tomado Eléctrica en relación al coronavirus. “La jugada al inicio de este mandato le ha salido perfecta a Podemos: nos sacó del consejo a pesar de ser la principal fuerza de la oposición, para luego ningunear al PSOE, que ni decide sobre la política de la empresa ni se entera de nada”, afirman desde el PP, donde no esconden la “perplejidad por los comentarios de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz sobre las bonificaciones de Eléctrica de Cádiz, reconociendo que no se enteran de nada de lo que hace esa empresa mayoritariamente municipal, a pesar de formar parte del consejo de administración”.

Respecto a las medidas en sí, desde el PP lamentan –coincidiendo con lo que manifestaba hace unos días la portavoz del PSOE– que sea una propuesta de mínimos, entendiendo que la empresa podría haber hecho mucho más en favor de los ciudadanos y de los empresarios y autónomos. “A lo que han llegado es a unas rebajas para pymes a las que están obligados por el Decreto de Emergencia, no por iniciativa de Eléctrica de Cádiz”, afirman. Y al hilo de esto, señalan los populares que otras empresas eléctricas tienen otras ventajas añadidas al tener implantado el bono estatal “que los gaditanos de Eléctrica de Cádiz no pueden disfrutar porque el equipo de gobierno se niega”, recordando que en el anterior consejo de administración tanto PP como PSOE aprobaron que se solicitara la acogida de la empresa a este bono estatal “y no lo quiso el señor Navarro” (en referencia al concejal David Navarro, que hasta el pasado julio fue presidente de la sociedad).

“Parece de risa que Mara Rodríguez, social posibilitadora del gobierno de Kichi, clame ahora porque le parecen pocas las bonificaciones de Eléctrica de Cádiz y no diga absolutamente nada sobre los dos bonos sociales que podrían beneficiar, según Podemos y Adelante Cádiz, a todos los gaditanos”, trasladan desde el PP, que se pregunta si el “ha aleccionado a su socia para que no nombre el bono social gaditano”.

Este bono social fue durante los cuatro años anteriores uno de los caballos de batalla del equipo de gobierno, que emprendió una insistente campaña en la que pedía al entonces concejal del PP José Blas Fernández (que había sido el presidente de Eléctrica de Cádiz) que firmase en calidad de presidente de la fundación Eléctrica de Cádiz el convenio que permitiría poner en marcha ese bono social. “Lo primero que debería hacer Kichi es explicar por qué lleva un año sin hablar del bono social gaditano tras su campaña de acoso y mentiras contra un concejal del PP. Suponemos que no habla de la que iba a ser su actuación estrella porque a estas alturas solo le quedaría confesar que era una de sus muchas mentiras”, han criticado los populares.

“Lamentamos que todo lo que gira en torno a Eléctrica de Cádiz se haya convertido desde hace ya cerca de un año en una ciénaga de oscurantismo de donde no sale ninguna medida concreta para beneficio de los gaditanos. Se están comiendo cada año en torno a cuatro o cinco millones de euros de beneficios y no son capaces de aplicar una rebaja a los gaditanos que más lo necesitan, ni ponen en marcha bono social, ni se acogen al estatal”, denuncia el PP, que lamenta que para llegar a esta gestión “una asesora se ha hinchado a hacer talleres para enseñar a poner la lavadora por la noche y los círculos de Podemos y el propio alcalde han linchado a un concejal popular siguiendo esa costumbre tan suya de difamar y linchar socialmente a sus adversarios”.