Coronavirus Cádiz: El PSOE pide bonificaciones más generosas para los clientes de Eléctrica de Cádiz

Eléctrica de Cádiz ha puesto en marcha una serie de medidas para beneficiar a sus clientes ante la actual situación provocada por la pandemia del Covid-19. Pero el PSOE está convencido de que esas medidas ya aprobadas por el consejo de administración se pueden ampliar, de manera que el beneficio sea aún mayor y por más tiempo, sobre todo para las familias y empresarios que más lo necesitan actualmente. Por ello, el grupo socialista que lidera Mara Rodríguez ha remitido a la sociedad que preside José Ramón Páez una serie de propuestas que consideran se pueden poner en vigor.

En primer lugar, los socialistas consideran que el descuento anunciado por Eléctrica de Cádiz debería aplicarse en el término de potencia, y no en el de energía. Y es que ese 20% (para los contratos menores a 3,5 kilowatios de potencia contratada) o 10% (para el resto de contratos, tanto de hogares como de locales, hasta un máximo de 10 kilowatios) de descuento sobre el consumo hace referencia “a la parte más pequeña de la factura energética”, por lo que se antoja prácticamente imperceptible en el resultado final. Frente a esto, Rodríguez plantea que ese descuento se aplique sobre la potencia contratada, “que es más de la mitad del importe de la factura” y que, por tanto, sí tendría una incidencia importante en el ahorro del consumidor. “Ahí es donde de verdad se vería el descuento”, refleja la portavoz socialista.

Además, el PSOE rechaza que los descuentos se apliquen bajo el criterio de “café para todos”, considerando que si se tuviera en cuenta el nivel de ingresos de cada casa podrían establecerse descuentos mayores para las familias que más necesitan ese ahorro, por lo que la medida cobraría más sentido social.

Tampoco está conforme el PSOE con que estas bonificaciones comprendan tres meses (del 1 de abril al 30 de junio), solicitando a Eléctrica que el período de vigencia de estas condiciones se amplíen durante un semestre (alargándose, por tanto, hasta el 30 de septiembre).

Capítulo especial dedica el grupo socialista a las bonificaciones y descuentos aplicadas a las pymes y autónomos (un descuento del 10% en el precio del término de energía en todas las tarifas, hasta un máximo de 10 kilowatios de potencia contratada), que llegan a considerar irrisorias. “Esas medidas no se la merecen los empresarios y los autónomos de esta ciudad”, lamenta Rodríguez, que se pregunta “cuánto es el 10% de nada” para aquellos que hayan tenido que cerrar sus negocios en este estado de alarma y, por tanto, no consuman electricidad. “No se beneficiarán de ningún descuento al no tener consumo, pero sí tendrán que seguir abonando los conceptos fijos de la factura”, reseña.

Por ello, los socialistas piden a Eléctrica de Cádiz “que amplíen y mejoren” las medidas aprobadas. Y lo hacen porque en el consejo de administración no se abordó ninguna propuesta ajena al planteamiento que presentó la dirección de la empresa, por lo que no se pudo incluir ninguna mejora o cambio en el posicionamiento inicial.

Conviene reseñar que Eléctrica de Cádiz ha cifrado en una merma de 15.174 euros el impacto económico (negativo) que tendrá la aplicación de los descuentos y bonificaciones aprobadas hasta el 30 de junio. Por ello, el PSOE entiende que sería posible ampliar esas bonificaciones tres meses más y ampliar igualmente la cobertura de las mismas.

En esta línea, los socialistas piden que se retire el patrocinio de 100.000 euros aprobado para la regata de grandes veleros del próximo mes de julio; sobre todo porque este evento tiene muy pocos visos de celebrarse, aunque por el momento la Sail Training International no ha comunicado nada al respecto. Esos 100.000 euros, entiende el grupo municipal, podrían destinarse a mantener todas esas bonificaciones en las circunstancias actuales sin ocasionar una merma importante a la empresa.

En relación a esta cuestión económica, el PSOE ha solicitado también información sobre la cuenta de dividendos de Eléctrica correspondiente a 2019 (qué partida económica a final del ejercicio se ha entregado a cada socio) y sobre la situación económica actual, con el objetivo de conocer con detalle hasta dónde más puede implicarse esta sociedad participada de forma mayoritaria por el Ayuntamiento de Cádiz (que posee el 55,5% de la sociedad, frente al 33,5% que corresponde a Endesa y el 11,2% que mantiene Unicaja).