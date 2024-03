La Academia Hispano Americana recibe este miércoles a José Ramón Montero como nuevo académico

La Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras tendrá mañana miércoles, 20 de marzo, nuevo académico correspondiente. Se trata del gaditano José Ramón Montero Gibert, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y que ingresará en la institución gaditana con un discurso titulado 'La extraña ciencia de los sistemas electorales'. Será presentado por el académico de número Manuel Ramos Ortega. El acto, que comenzará a las 19.30 horas en el salón de grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, será clausurado por el director de la Academia gaditano, Enrique García-Agulló.

Nacido en Cádiz en 1948, José Ramón Montero es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha enseñado en las universidades de Granada, Santiago de Compostela, Zaragoza, Cádiz y en la Complutense de Madrid. Ha sido visiting fellow en las universidades de Harvard, California en Berkeley, Ohio State, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, País Vasco, del Desarrollo en Santiago de Chile, Guadalajara en México, Minas Gerais en Belo Horizonte, Mayor de San Andrés en La Paz, Institut d’Études Politiques de Burdeos, ICSTE-Instituto Universitário de Lisboa y European University Institute e Istituto Italiano di Scienze Umane, ambos en Florencia, así como en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (CEACS), del Instituto Juan March, y en el Instituto Empresa (IE), estos dos últimos en Madrid.

Entre sus principales cargos académicos, Montero Gibert ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz entre enero de 1984 y noviembre de 1986. Ya antes, desde 1981, fue catedrático de Derecho Político y de Ciencia Política en la facultad gaditana, donde permaneció dando clases hasta 1989, cuando se trasladó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

También ha sido subdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), gestor del Programa de Estudios Sociales y Económicos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), miembro del Standing Comittee for the Social Sciences, de la European Science Foundation, y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Ciencia Política. En la actualidad es miembro de la Academia Europeae, de la European Social Survey (ESS) y del Comparative Nacional Elections Project (CNEP).

Homenaje académico en Madrid

En septiembre del año pasado, Montero Gibert recibió un homenaje académico de sus discípulos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Se celebró a iniciativa de cinco de sus alumnos (Ignacio Lago, Irene Martín, Ignacio Molina, Santiago Pérez-Nievas y Mariano Torcal) con el objetivo de celebrar el impacto que el profesor Montero ha tenido en la ciencia social española e internacional a lo largo de su dilatada carrera académica.

La web de la Universidad Autónoma de Madrid justificaba así en su día este homenaje: "Este impacto se ha consolidado sobre la base de tres hechos incontestables. Primero, la extensa relación de casi cuarenta alumnos a los que ha dirigido su tesis y que han continuado de manera exitosa su trayectoria profesional en distintos ámbitos tras completar el doctorado; y a ellos hay que sumar la innumerable lista de estudiantes de todos los niveles que se han beneficiado de su participación en clases magistrales, cursos de doctorado o de máster, congresos o conferencias y tribunales de tesis, tesinas o trabajos de fin de grado. Además, la ingente agenda investigadora, desarrollada durante casi cincuenta años por el profesor Montero en numerosas temáticas de Ciencia Política y de otras disciplinas (Derecho Constitucional, Historia Contemporánea, Sociología), donde sus trabajos constituyen un legado intelectual sobresaliente. En fin, su continua actividad como miembro y en muchos casos como fundador de numerosas redes internacionales científicas de gran prestigio y de las que ha podido beneficiarse una amplísima lista de investigadores en diversos campos científicos".

Este politólogo gaditano es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, 1965-1970; Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho, Universidad de Granada, 1970; graduado social por la Escuela Social de Granada, 1967-1970 y doctor en Derecho, con calificación de sobresaliente cum laude, por la Universidad deSantiago de Compostela, en septiembre de 1974 con la tesis 'La CEDA: análisis de unpartido contrarrevolucionario', que fue dirigida por el doctor Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político.

Ha publicado numerosos trabajos sobre comportamiento electoral, partidos políticos, sistemas electorales, participación política y cultura política, entre los que destacan los libros sobre Democracy in modern Spain (2004); Political disaffection in contemporary democracies (2006); Citizenship and involvement in European democracies (2007); Democracy, intermediation, and voting on four continents (2007); Elecciones generales 2004 (2007); Roads to democracy (2008); The politics of Spain (2009), Elecciones generales 2008 (2011) y Religious voting in Western democracies (2023). También ha editado, junto con Thomas Jeffrey Miley, los siete volúmenes de las Obras Escogidas de Juan J. Linz para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid)