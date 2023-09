La obra de Acacias trae de cabeza a los vecinos de Bahía Blanca

Una señora se encontraba este martes por la mañana en la parada del autobús de la antigua cafetería Río Saja esperando un autobús de la línea 3. Su destino, la Segunda Aguada. Desconocía que el autobús en el que se iba a montar no entraría por Acacias sino que iba a dar la vuelta por la fuente de las Puertas de Tierra para retomar la cuesta de Las Calesas en dirección a la avenida de Astilleros.

Llegar a la Segunda Aguada iba a llegar pero por un camino más largo del habitual por la obra de la citada calle del barrio de Bahía Blanca, así que llegó el 3 y la señora se subió. Su conductor contaba a este periódico que, en general, los usuarios están informados sobre los cambios de la ruta. “Hay carteles en algunas de las paradas afectadas y en la puerta de acceso de los clientes hay un cartel (no demasiado grande, por cierto) en el que se indica que el trayecto ha cambiado y que ahora coge por la Carretera Industrial”.

Este conductor reconocía que había aún personas que se levantaban sorprendidas y contrariadas de sus asientos cuando veían que el 3 no atravesaba la Avenida para tirar por Acacias. “Cuando ven que el autobús no entra en Bahía Blanca, lo que hacen es bajarse en la parada de la Audiencia y ya, de ahí hasta sus puntos de destino, a pie”, indicaba amablemente el chófer de este autobús de la línea 3.

Pues algo parecido pasa con la línea 2, cuyo trayecto no se ve alterado hasta llegar a la parada de la Casa del Niño Jesús. Su ruta natural, a la que no volverá hasta que no finalice la obra de asfaltado de Acacias, algo que, según el Ayuntamiento, no ocurrirá hasta dentro de dos meses y medio, era tirar por Acacias hasta conectar con la avenida de la Sanidad Pública.

La cara y la cruz

Todo estos cambios han cogido a los vecinos a contrapié. Y, como muestra, el testimonio de Isabel Amado, la presidenta de la asociación de vecinos de Bahía Blanca y San Severiano. “Esta mañana mi teléfono no ha dejado de sonar. Muchos vecinos me han llamado para pedirme información y no la tengo. He llamado al Ayuntamiento y parece que tampoco tenían demasiados datos al respecto”.

Isabel Amado afirma que la llamada que le ha resultado más significativa ha sido la de un matrimonio de Bahía Blanca que desconocía el cambio de ruta del autobús. “Se han tenido que bajar en el Mercadona de San Severiano y, desde allí, han tenido que llegar a sus casas andando. Y lo peor es que se trata de un matrimonio ya mayor”.

En ese perfil es en el que más piensa Isabel Amado. “No se nos puede olvidar que en San Severiano y, sobre todo, en Bahía Blanca hay un porcentaje de población de avanzada edad. Entiendo que los chavales, con sus bicis o sus patinetes llegan fácil a cualquier rincón de la ciudad, pero a la gente mayor hay que ponerle las cosas fáciles”.

Isabel Amado afirma tener el corazón partido en esta ocasión porque no puede negar que el asfaltado de la calle Acacias se había convertido en una reivindicación histórica del colectivo ciudadano al que representa. “De hecho, hace poco más de una semana tuve una reunión en el Ayuntamiento e insistí en el mal estado en el que se encuentra Acacias, pero nadie me dijo nada en aquel entonces de la obra empezaría esta semana”.

Por eso, Amado dice que, por una parte, se alegra mucho de que el Ayuntamiento “se esté tomando en serio esta necesaria obra” pero lamenta que los cambios de la ruta de los autobuses está provocando ciertas molestias a los vecinos. “Era de prever porque todos sabíamos que esta obra iba a afectar ni más ni menos que a dos líneas de autobuses, pero creo que habrá que buscar otras alternativas, porque lo que ahora se está haciendo deja a Bahía Blanca convertida en un agujero casi sin salida en autobús”.

A pesar de todo eso, Isabel Amado no deja de hacer hincapié en que agradece al Ayuntamiento de Bruno García que haya iniciado esta obra. “Han sido muchos años pidiéndolo cada vez que manteníamos algún tipo de encuentro con alguien del Ayuntamiento, pero hasta ahora, ni caso”.

Isabel Amado tuvo unas palabras destinadas al anterior delegado de Movilidad, Martín Vila, que se “había empecinado” en eliminar las líneas 2 y 3 del bus urbano. “Este hombre no se hace una idea de la edad media de estos barrios y, un agravante: la gran mayoría de los vecinos de esta zona tienen su centro de salud en La Paz, por lo que son muchos los gaditanos que necesitan sí o sí estas líneas de autobús”.