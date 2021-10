Absuelta la investigada por el apuñalamiento de un hombre en la Plaza de Candelaria de Cádiz

La mujer que fue detenida el pasado miércoles como presunta autora del apuñalamiento en la espalda a un hombre en la Plaza de Candelaria de Cádiz, delante de los agentes de la Policía Nacional que acababan de detener a su pareja, ha sido absuelta del delito leve de lesiones que finalmente se le imputó en un juicio rápido celebrado ayer por la mañana. Después de prestar declaración ante el juez, había quedado en libertad con cargos.

Fuentes cercanas al caso han explicado a este periódico que la víctima, que no compareció a declarar ante el juez, no precisó intervención quirúrgica, si bien fue atendida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y que, por lo tanto, su vida no corrió peligro. No obstante, fuentes policiales aseguraron a este periódico que a la mujer se la detuvo en un principio por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

La víctima de esta supuesta agresión con arma blanca fue atendida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, a donde llegó trasladada por los sanitarios de una ambulancia de Emergencias 112 y recibió el alta al poco tiempo, ya que la herida fruto del ataque resultó ser leve, si bien en un primer momento parecía revestir mayor gravedad.

La investigada y su pareja, un hombre que fue detenido por que sobre él pesaba una orden de busca y captura, prestaron el jueves declaración en el juzgado de guardia.

Según informaron a este periódico fuentes policiales, los hechos ocurrieron antes de las 15:00 horas del pasado miércoles cuando un hombre comunicó a los agentes de un patrulla motorizada de la Policía Nacional que había sido víctima de un robo en la Plaza de Candelaria de la capital gaditana.

Esta persona identificó al hombre que supuestamente le había robado y la Policía le pidió la documentación. Entonces, su pareja sacó un arma blanca de pequeñas dimensiones y apuñaló por la espalda, por debajo de un omoplato, al denunciante del robo, confirmaron las mismas fuentes policiales.

Sin embargo, otras fuentes cercanas al caso relatan que el origen de la agresión estuvo en una discusión que habría provocado la víctima lanzando objetos contra la presunta agresora y su pareja.