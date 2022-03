La Comisión 8M Cádiz convoca la manifestación del Día de la Mujer en la plaza Asdrúbal

Labores domésticas a tres euros la hora, décadas de trabajo sin contrato, o, sin ni siquiera empadronar, en el caso de las trabajadores internas migrantes, nulas posibilidades de ascenso, sueldos y condiciones sin equiparar al de los compañeros... Todas estas realidades que conocen de primera mano en las asociaciones de mujeres, "y que se han agravado con la pandemia", se están produciendo a día de hoy en nuestra ciudad, por ello, la Comisión 8M convoca este año la manifestación del Día de la Mujer alrededor del lema Mujeres en precario, violencias a diario.

Una marcha que saldrá de la plaza de Asdrúbal a las 18.30 horas el próximo 8 de marzo con destino plaza de la Catedral donde se leerá el manifiesto y se sucederán diversas actuaciones, según explicaron Sandra Reyes, de la asociación Amazonas, Lola Marco, de Colectiva Jarana y Mamen Belizón, de la APDHA, representantes de tres de las asociaciones que conforman la comisión de la que también forma parte la asociación Aghois y diferentes activistas feministas no adscritas a ningún movimiento.

Además, informaron durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Fundación Municipal de la Mujer, la Comisión 8M ha organizado una serie de actividades previas para conmemorar este día de reivindicación y animar a la participación a una cita "importante" y que, "al igual que el resto de movilizaciones sociales de todos los sectores" ha costado "mucho" reactivar debido "tanto el parón en sí que ha significado la pandemia" como su especial incidencia en la situación de las mujeres "que han vuelto a ser encerradas pues somos las que hemos soportado la mayor carga física y psicológica de los cuidados y, en muchos casos, compatibilizando el teletrabajo con el cuidado de los niños o de los padres y de la casa", recuerdan, apostillando la situación "todavía más grave" que viven "las mujeres migrantes y racializadas, todavía más invisibilizadas".

El programa comienza este 4 de marzo a las 18.00 horas en la Fundación Municipal de la Mujer (Sala Quiñones) con un videofórum donde se proyectará el documental Cuidado, resbala, que muestra la realidad de las trabajadoras domésticas y el imprescindible trabajo de los cuidados, y posterior debate.

Al día siguiente, bajo el lema Violencia laboral heteropatriarcal, tendrá lugar una performance en la plaza de San Antonio promovida por el alumnado del IES Columela que pone el foco en la precariedad laboral de las mujeres y sus consecuencias.

El 6 de marzo de la plaza Argüelles partirá la bicicletada feminista que culminará en la plaza Asdrúbal, aunque tendrá diferentes paradas, con el objetivo de hacer un llamamiento a la participación en la manifestación del 8 de marzo. Se pide a los participantes, en la medida de lo posible, llevar camiseta morada y adornos en la bicicleta.

El IES San Severiano será el protagonista el 7 de marzo pues a partir de las 12.00 horas acogerá una biblioteca viviente donde diferentes mujeres pertenecientes a minorías, las cuales sufren mayor represión, contarán sus experiencias y buscarán el diálogo y debate con el alumnado.

Tras la manifestación del 8 de marzo, el jueves 10 de marzo en la Fundación Municipal de la Mujer se presentará el monográfico Mujeres y Fronteras del informe 2022 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Un llamamiento a la unidad

Desde la Comisión 8M Cádiz se hace un llamamiento a la participación en la manifestación del Día de la Mujer y a la unidad de la sociedad y también dentro del movimiento feminista, envuelto en los últimos años en una tensión interna alrededor, principalmente de dos temas, la Ley Trans y la manera de abordar la prostitución.

"Para nosotras es muy doloroso que haya una parte del feminismo que no reconozcan a las compañeras trans y a las trabajadoras sexuales que consideran que tienen una profesión, porque no estamos hablando de trata, sino de mujeres que lo asumen como un trabajo y quieren seguir en ello y que tengan derecho a una seguridad social y a una pensión, aunque ni siquiera las cuidadoras lo tienen...", explica Sandra Reyes que también se acuerda de "las compañeras, migrantes y nativas, que llevan más de 25 años trabajando en limpieza y sin contrato por lo que no tienen derecho a una pensión mínima" o de las "muchas" mujeres migrantes "que se quedaron sin derecho a ayudas sociales porque trabajando internas aquí uno y dos años no las habían empadronado todavía o porque trabajaban por días, por horas, cuidando a los abuelitos o limpiando y se quedaron sin ingresos ni ayudas".

"Afortunadamente -recuerda- el tejido asociativo de mujeres en Cádiz reaccionó ante la crisis y creamos una red de apoyo inicialmente de mercados y posteriormente con todas las asociaciones que pudimos y que tenían másquinas de coser, haciendo mascarillas y llevando al hospital dos remesas diarias".

Por ello, es tan importante la unidad dentro del movimiento feminista y más, cuentan, en el contexto del que venimos donde el pasado año "se criminalizó al 8M cuando se habían permitido todo tipo de concentraciones y manifestaciones". "No ha sido nada fácil continuar pero convocamos la manifestación porque lo creemos necesario, porque queremos retomar esa fuerza que lamentablemente se perdió en estos roles de la pandemia".