160 vecinos de Cádiz verán rehabilitadas sus casas con el plan de ayudas de Procasa

La concejala Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, ha asegurado que de las 232 solicitudes presentadas en la empresa municipal de vivienda Procasa para acogerse al Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del Parque Municipal se han admitido un total de 160, que son las que reúnen los requisitos que contempla este programa.

Ana Sanjuán ha recordado que este plan puesto en marcha por el equipo de gobierno cuenta con un millón de euros de presupuesto en una primera fase siendo presentado con fecha 4 de diciembre a las comunidades de los edificios administrados por Procasa y a los administradores de fincas en la Casa de Iberoamérica.

El plazo de presentación de solicitudes se inició el 5 de diciembre y finalizó el pasado 15 de enero, recibiéndose un total de 232 de las que se han admitido un total de 160 que cumplen con los requisitos de esta convocatoria de ayudas.

Las 72 solicitudes que no se han admitido han sido, principalmente, por motivos de morosidad por deuda en los recibos y/o comunidad, un total de 54.

Por otro lado, 7 se han excluido por superar el tope de los ingresos, 2 por no ser titular de la vivienda, 1 por no ser una vivienda gestionada por Procasa y 8 por no completar la solicitud.

La concejala Vivienda y Desarrollo Sostenible ha destacado que las listas de admitidos están disponibles desde el pasado 5 de marzo en la sede de Procasa y en la página web, con un periodo de exposición pública para reclamaciones de diez días naturales (desde el día de su publicación).

Una vez que la lista de solicitudes sea elevada a definitiva, ha manifestado Ana Sanjuán, se iniciarán las visitas por parte del personal técnico de Procasa a efectos de comprobar la correspondencia de las obras solicitadas por los inquilinos y definir las obras definitivas en una memoria previa.

La previsión de la empresa municipal para el comienzo de estas obras, cuyo principal objetivo es la mejora en la accesibilidad y calidad de vida de los inquilinos municipales, es para septiembre del presente año 2024.

Entre las actuaciones que se contemplan en el plan está la adecuación de los baños, renovación de la carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones, y la mejora de baño y cocina en general.

Los requisitos para poder ser beneficiario de estas ayudas son las siguientes: ser titular de la vivienda, que la antigüedad de la vivienda sea superior a los 10 años, unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM, que la vivienda no esté incluida en ningún plan de remodelación de barrio promovido por el Ayuntamiento y estar al día en los recibos de alquiler y de comunidad (destacar que el nivel de morosidad en estos momentos en viviendas municipales es el 25%).