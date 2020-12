Nueva vida para los dulces de La Gloria

Han pasado cuatro años desde el cierre del Horno La Gloria, pero la gente se seguía acercando al mostrador de la panadería y despacho de dulces de la plaza de Candelaria preguntando por los dulces de un obrador que por poco no fue centenario. Así que el matrimonio formado por Elena Rodríguez y David Aparicio han decidido dar un paso adelante y crear un obrador en el que poder recuperar esas recetas que siguen pidiendo los clientes.

Elena trabajó en los despachos de la antigua Gloria: en El Corte Inglés, en la calle Goya y, por último, en el que chiquitito que abrieron en Plocia. Estuvo en las visitas de los colegios y los desayunos andaluces, que llegaron a convertirse en una tradición. Finalmente se hizo con el despacho de Candelaria, ya a modo de franquicia, pero una vez cerrado el horno tuvo que recurrir a otros obradores para surtirlo. De ahí que sus clientes ya no pudieran encontrar los dulces de los viejos tiempos.

Elena y David, que se encargaba de la distribución en el desaparecido horno, no son los únicos ex trabajadores de la empresa que se embarcan en este nuevo proyecto: el pastelero y una de las dependientas que se incorporará próximamente también trabajaban en el horno del barrio de Santa María. Y para cuando empiecen a elaborar sus propios panes quieren contar con un panadero de allí, si es posible.

La Gloria New

El nuevo obrador cuenta también con despacho y está situado en el número 43 de la calle San José, un local de 140 metros cuadrados que está situado justo enfrente del Oratorio de San Felipe Neri. Su nombre y su logotipo son una adaptación del nombre y el logo del antiguo horno, porque por una parte querían recordarlo y rendirle homenaje y, por otro, mostrar respeto a la familia que durante 93 años fue su propietaria y que conoce este proyecto desde el primer momento. Así, el nombre es La Gloria New y el logotipo tiene una tipografía similar, con un subrayado en el que se lee, más pequeñita, la palabra New. Recuerda al antiguo, pero no es igual, explica Elena.

«Pero las manos son las mismas». Este equipo de ex trabajadores del horno explica que quiere recuperar el «antiguo espíritu», aunque sin renunciar a hacer cosas nuevas.

La Gloria New, que ya ha abierto su obrador despacho de San José, distribuirá al despacho de la plaza de Candelaria, y también a otras pastelerías y cafeterías que cuenten con sus servicios. Inicialmente abrirán con pan suministrado por proveedores externos y, una vez afianzada la actividad, empezarán a elaborar su propio pan, que en principio piensan vender sólo aquí y en Candelaria.

El obrador hará algunas de las recetas más recordadas de La Gloria, como el pan de Cádiz -que se presentará en una caja con la forma de la Catedral, los coscurrillos en Carnavales, una peculiar bandeja de dulces salados llamada "Asareg" y que tenía mucha popularidad y un dulce que hicieron con motivo de la festividad del bicentenerio de la Constirución de 1812.

Esta es la segunda firma de pastelería que surge tras el cierre de la Gloria. Ya en el año 2017, poco después del cierre de La Gloria, su antiguo jefe de pastelería, Pepe Rueda, puso en marcha también su propia confitería, que acaba de abrir hace unos días su tercer despacho.

