Serán hamburguesas, pero no juegan en la misma liga que muchas de sus compañeras, esas que siempre van con bulla y saben a cartón. Ellas se lo toman con tranquilidad, eligen carne e ingredientes y sorprenden enfundándose en brioches o en panes verdes o coloraos. Son las hamburguesas gourmet que sirven en establecimientos especializados en la provincia.

1. La de chicharrones con limón incorporado

Esta hamburguesa la encontramos en The Cabin de Cádiz y El Puerto y es nueva. Se llama La Piconera y tiene la peculiaridad de tener entre sus ingredientes chicharrones especiales, además de la propia hamburguesa de ternera de retinto, queso provolone, tomate y cebolla morada. El detalle final es que la sirven con medio limón para aliñar los chicharrones. La guarnición es de patatas caseras de Sanlúcar y ensalada de col, y el precio, de 8,5 euros. El teléfono de The Cabin es el 956 87 32 33.

2. Retinto roquero

Podemos encontrar los diferentes Litos (Corner, Center…) en Chiclana, San Fernando y Conil (Teléfono: 956 88 86 46). El propietario, Manuel Acosta, explica que utiliza productos de la provincia –todas las hamburguesas por ellos están hechas de carne de retinto– comprados en San Fernando. El pan es artesanal del Horno Fadricas. Las burger tienen nombres muy roqueros, y la más popular es la Guns and Roses: Hamburguesa de ternera 100%, con huevo, bacon crujiente y cebolla caramelizada al pedro ximénez sobre queso parmesano. Cuesta 7,90 euros.

3. La ilegal legalizada

Debe su presunta ilegalidad a que lleva un aceite que, aunque es perfectamente legal, es de cáñamo (cannabis, como la marihuana). Es la Illegal burguer, aunque llegó a cambiar de nombre para evitar confusiones y ahora el aceite hay que pedirlo aparte. Es de San Wich, en el 7 de la calle Nueva de Cádiz (Teléfono 856 07 12 07) y lleva ternera, tomate, emmental fundido, aceitunas negras, germinados de alfalfa, especias y salsa de aceitunas. Cuesta 9,50 euros.

4. La vegana moderna

Es la última moda hamburguesera y acaba de aterrizar en la provincia: se trata de una hamburguesa hecha con proteína vegetal, pero imita en sabor y textura a la carne. Es la última novedad de Home B de Chiclana, en el centro comercial La Gaviota de la carretera de La Barrosa (610 30 60 74). La ponen con ingredientes a elegir y cuesta 9,95 euros.

5. Yolanda echa humo

Bienmesabe es una hamburguesería bastante original que está en El Puerto. Lo suyo son las hamburguesas muy elaboradas y sorprendentes; nada que ver con la comida rápida unas recetas que requieren carnes con seis horas de cocción y reducir diez botellines de cerveza, como ocurre con la Candy Candy. Hay una quincena de hamburguesas fijas en cartas, y cada mes crean una nueva, con nombre propio; de hecho, la Candy es la de julio. Una del repertorio habitual se ha convertido ya en todo un clásico y la preferida por el propietario, Javier Fernández: Yolanda: 220 gramos de carne de ternera, aceite de trufa, wakame, una nube de queso rallado al momento, crema de boletus, lombarda… y el ahumado al momento. “Una virguería”, explica. Cuesta 9 euros. Bienmesabe está en el 1 de la calle Arpa y su teléfono es el 956058686.

6. La veterana de Molly Malone

Este establecimiento portuense del Centro Comercial Molino de Viento (carretera de Fuentebravía, teléfono 956 48 08 34) es uno de los veteranos de la comida americana en la provincia. En principio era más bien un pub al estilo inglés pero poco a poco, como el público lo demandaba, fueron incorporando comida. Su impresionante completa, una gruesa hamburguesa rematada por tomatitos cherry, cuesta 10 euros.

7. Hamburguesas submarinas

No salimos de El Puerto. Crabbys, en el 39 del Paseo Marítimo de Puerto Sherry (644 48 05 56) es un curioso establecimiento que sirve comida americana, pero más enfocada a los bocadillos hechos con cangrejos en pleno proceso de muda. De hecho, la estrella del local es la Crabby’s Burguer, una hamburguesa de cangrejo de concha blanda frito entero y salsa en pan brioche. Ahora mismo no la tienen porque no hay cangrejos, pero confían en volver a servirla en agosto. Mientras tanto, se puede probar otra de las especialidades más solicitadas: la Doble Surf and Turf, que lleva dos piezas de carne de ternera, tres gambones, lechuga, cebolla roja, tomate y queso. Su precio es de 12,90.

8. Las grandes de The Shamrock

Queso de cabra, mermelada de arándanos, bacon, lechuga crujiente y tomate en rodajas componen la hamburguesa más emblemática The Shamrock, también en El Puerto, bautizada con el nombre de este establecimiento fundado por el cocinero británico Steve Pegg en 2013. Está en el kilómetro 5,5 de la carretera El Puerto- Rota. El teléfono es el 956 48 23 76.

9. Las carnes primorosas

Entramos ahora en Rota y, concretamente, en The Steakhouse, que destaca porque sus cuatro tipos de hamburguesas no se diferencian por los ingredientes (hay un surtido a elegir por el cliente), sino por la carne con la que está elaborada. Y son carnes de prestigio: 300 gramos de angus, 300 de retinto o 250 de cerdo ibérico, o 220 de kobe wagyu. Las tres primeras cuestan 7,50 euros; la cuarta, 11,95. El establecimiento está en avenida Príncipes de España 200 y su teléfono es el 856 11 27 44.

10. Con cerdo al estilo mejicano

La cochinita pibil es un plato de la gastronomía mejicana que cada vez se ve más en la provincia. En Taco Bros, en Rota, hacen una versión de cerdo pibil que utilizan en varias de sus recetas, entre ellas en su hamburguesa Pibil BBQ Burguer: 200 gramos de carne de ternera con cerdo pibil con salsa barbacoa dulce, queso picante, lechuga, tomate y cebolla. Para acompañar, patatas. El precio, 8,10 euros. También destacan la Doble mejicana por su selecto queso cheddar y la llamada Bomba, también de las más vendidas. José María Sánchez Puyana, propietario junto a su hermana María, explica que la carne de todas las hamburguesas se elaboran en el establecimiento y que los panes que utilizan para todas sus recetas son del roteño Horno San Antonio. Estan en Higuereta, 59 y su teléfono es el 856 00 80 98.

11. La ahumada de los recién llegados

Ingredientes de aquí y recetas de allí. Esta es la fórmula puesta en marcha recientemente por la pareja formada por Jeffrey Manrique y Gloria Bausher. Su nuevo local, en Chipiona, (en el 64 de la avenida Nuestra Señora de Regla. El teléfono es el 652 86 26 01), se llama Rodeo’s House. Aunque sólo lleva unos pocos meses abierto, ya tienen claro cuál es la hamburguesa estrella. Se llama Rodeo Burguer Smoke y sus ingredientes son carne de ternera a la parrilla, bacon, queso cheddar fundido, mayonesa smoke, cebolla frita, brotes premium y tomate.

12. La hamburguesa que no necesita ketchup

Majareta Franklin es una original hamburguesería situada en Jerez. Tienen hasta hamburguesas de cazón en adobo, pero la estrella de la casa es la Sharly, realizada con carne de ternera que se aromatiza con ocho ingredientes más. El propietario, Juan Manuel Soto, la define “como la única hamburguesa del mundo que no necesita ketchup”. La carne aliñada se acompaña con bacon, queso cheddar, una loncha de tomate y lechuga, además de otra originalidad de la casa, los huevos “encerrados”, unos huevos fritos con cebolla caramelizada a los que se les da la vuelta para que la yema quede un poco cuajada. El precio depende del peso y el acompañamiento. La Sharly de 120 gramos cuesta 6,10 euros (9,65 el combo con patatas y bebidas). El supercombo, que es la de 200 gramos, con patatas y bebidas incluidas, cuesta 10,90. En calle José Leal Calajate con Avenida Los Frutos. El teléfono es el 856 81 05 04.

13. Cochinita pibil y piña asada

No se quedan atrás en cuanto a original en 100% Steak de Algeciras, un establecimiento de comida para llevar con hamburguesas elaboradas cada día a las que se suman ingredientes originales, como la cochinita pibil o la piña asada. La de la foto es la Monster, una de las top gourmet: pan artesanal, lechuga, cebolla morada, cheddar, bacon crunch, cochinita pibil, salsa barbacoa, aros de cebolla y 150 gramos de vacuno. Cuesta 9 euros. El establecimiento está en la calle Hermanos Portillo, local 3. El teléfono es el 856 10 52 80.

14. Las de colorines

Sí, es verde y tiene como una jeringuilla clavá. Esta hamburguesa, la Jim C,. es una de las especialidades más populares de Grillaera, en Algeciras: 200 gramos de carne picada de vacuno mayor con queso americano, cebolla y bacon envuelta en queso cheddar gratinado, pepinillo y salsa JaggR, por 11,50. También es muy popular, explican desde el establecimiento, la Amy, una hamburguesa de pan rojo que lleva 200 gramos de vacuno, hojas de rúcula, rodajas de tomate natural especiado, tapenade de aceitunas negras, burrata fresca, salsa de pesto verde y pan brioche rouge. Cuesta 11,90. Grillaera está en la plaza de Andalucía y su teléfono es el 956 65 44 94.