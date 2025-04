Jarto de papas. Por Fernando Santiago

JARTO DE PAPAS

No iba a ser yo el único columnista que no iba a escribir sobre el papa. Me pasa con Jorge Bergoglio como con Florentino Pérez, que constato que no me afecta aunque en realidad sí que me concierne. Si el palco del Bernabeu es el epicentro del poder y del tráfico de influencias en España con el cabildeo entre empresarios, ministros jueces y periodistas, si Florentino aparece en los sumarios de la Gurtel y la Púnica, el fallecido papa era el líder de los creyentes repartidos por todo el mundo. El papa Francisco suscitó el odio recalcitrante de la derecha más casposa y miserable de España, encabezados por Federico Jiménez Losantos, así que tengo la tendencia a pensar que si quienes le odiaban son detestables, debría tener algo bueno. Se me cura cuando escucho pontificar, nunca mejor dicho, a Pablo Iglesias analizando las encíclicas y las homilías de Bergoglio. Desconozco qué ha cambiado el difunto papa en cuanto al funcionamiento y al dogma de la Iglesia Católica, yo no soy creyente y me da un poco igual, compruebo que le ha faltado contundencia para perseguir la pederastia y que la mujer sigue en un papel secundario, pero allá el que manda a sus hijos a colegios religiosos o las mujeres que aceptan ese papel . No sé tampoco lo que piensan los capillas sobre el papa fallecido, supongo que todos esos de derecha estarán más cerca de Federico que otra cosa. Para mí, la mayor aportación de este papado es la beligerancia sobre el tratamiento a los migrantes, su primer viaje fue a Lampedusa y de manera reiterada ha exigido un trato humano para todos los que se ven obligados a afrontar peligros para buscar una vida mejor. He recordado el día en que el añorado Gabriel Delgado le regaló una pequeña patera de juguete como símbolo de todos los que cruzan el Estrecho , donde la labor de la Secretaría de Migraciones del Obispado de Cádiz, la Asociaicón Cardjin, la Asociación Nivel, Tartessos, Tierra de Todos, el padre Sante Zanetti, Min , Carlos y todos los voluntarios trabajan de manera abnegada para ayudar a la integración de los migrantes ,su trabajo va en la estela de lo más importante que ha hecho Jorge Bergoglio, a su vez hijo de emigrantes. No sé si en materia de medio ambiente ha sido importante al reconocer la necesidad de luchar contra el calentamiento global, o su crítica al capitalismo, todo eso , con ser necesario, es lírico bailable comparado con su apoyo decidido a la atención a los migrantes,será recordado por ello. Cuando se elija nuevo papa será el sexto de los que tengo memoria haber coincidido en el tiempo , es la edad provecta. Dicho lo anterior, se cansa uno de tanto comentario, tanto elogio, tanto panegírico, tanto vaticanista de patinillo.

Fernando Santiago