Extra omnes. Por Fernando Santiago

EXTRA OMNES

Solo el 10% de los españoles suele ir a misa , aunque el 50% se declara católico, me imagino que es una declaración que tiene más que ver con haber sido bautizados y cumplir los sacramentos: bautizar a los hijos, que hagan la primera comunión, casarse por la Iglesia, hacer funerales por el rito católico y llevar a los niños a un colegio religioso concertado ,esos mismos que incluso son hermanos de una cofradía luego viven amancebados, divorciados o son adúlteros, por no hablar de que son muy cristianos pero racistas hasta la médula. Paradojas de una sociedad que desde la Ilustración está cada vez más secularizada sin que los gobiernos de turno, por mucho que presuman de progresismo como el actual, no tocan las prebendas de la Iglesia sino que las aumentan, como pagos millonarios, inmatriculaciones, exenciones de IBI y privilegios así. En el Casco Antiguo vivimos 30 mil personas y hay 28 tempos, los creyentes practicantes tocan a 100 feligreses por iglesia, a pesar de los cual las instituciones públicas invierten importantes cantidades de dinero en su rehabilitación en lugar de que lo paguen los integrantes de la peña. La Diputación ha pagado la rehabilitación del Caminito, quizás porque su hermano mayor es el gerente provincial del PP. Ahora parece ser muy importante que el Ministerio de Defensa pague la reforma de la Castrense. Se ha rehabilitado la Capilla de Capuchinos para una cofradía, y otra capilla en el Colegio Mayor para el Caído. De aquí a nada alguien saldrá a decir que es necesario arreglar la Iglesia de la Pastora, a día de hoy cerrada como monumento a cuando los curas apoyaban las movilizaciones sindicales. Los conventos se van convirtiendo en hoteles poco a poco: empezaron los jesuitas, ahora un colegio mayor, luego los dominicos, que es un hotel, vendrán los carmelitas con su convento, de ahí pasaremos a los franciscanos, que ya no queda ni uno pero tienen un edificio enorme. No es de extrañar que los agustinos conviertan su parte del edificio del antiguo Rosario en otro hotel, con más o menos encanto. Aunque Jesucristo echó a los mercaderes del templo, la Iglesia siempre hace caja, quizás por eso ha durado dos mil años. En cambio cada vez hay menos curas de por aquí, están las parroquias y los conventos de monjas llenos de gente venida de África, de América o de Asia, eso que ellos llaman “crisis de vocaciones” que no es otra cosa sino el avance de la razón mientras se descarta el pensamiento mágico. Lo que no decaen son los colegios religiosos pagados con dinero público, si tuvieran que pagarlo los papás no quedaría ni uno, como decía Emilio López “paga España”. Los cardenales elegirán ahora un nuevo gerente para su empresa.

Fernando Santiago