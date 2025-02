Una calaíta

Todo va en gustos. A mí no me hacen gracia Los Calaítas, qué le vamos a hacer. Cada año hay una agrupación de moda y le ha tocado este año a esta. Yo no la veo ni para la final, me gustan más Los James Bond, Los Butaneros o Los Cagones, por decir tres que he escuchado. De lo que no escucho, no opino. Las Ratas me parece buenisima en música, letras y en afinación. Solo veo rarísimo el tipo, no entiendo nada pero debe ser algo mío. Y por supuesto el Ku Klux Klan, lo mejor de lo mejor, cada pase más cañero que el anterior.