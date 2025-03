Andalucismo de los Quintero

No soporto la manera en la que alguna gente falsea su forma de hablar por conveniencia política. Me pasa con el desdoblamiento, que nadie usa en su vida cotidiana. No soporto a los que fuerzan el acento andaluz que no tienen tan solo como una moda. Me pasa con lo que ha colgado Teresa Rodríguez en sus redes para convocar a la gente a un acto de la "asamblea nacional" de Adelante Andalucía: "cusha, vento con nojotros". Qué ridículo, la Andalucía de los Álvarez Quintero. El andalucismo surge, entre otras cosas, para erradicar la Andalucía de pandereta, como sabe el padre de Teresa Rodríguez.