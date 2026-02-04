Los usuarios valoran de forma muy positiva el transporte sanitario no urgente en la provincia de Cádiz, según un estudio encargado por SSG y Ambulancias Barbate

El trato del personal destaca como principal fortaleza, con más del 95% de valoraciones altas o muy altas.

Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) y Ambulancias Barbate han presentado los resultados de un estudio sobre la calidad percibida y la satisfacción de los usuarios del transporte sanitario terrestre no urgente, de pacientes atendidos por el Servicio Andaluz de Salud, en la provincia de Cádiz, que refleja una percepción ampliamente favorable del servicio con altos niveles de confianza, aceptación y mejora respecto a experiencias previas.

En términos generales, el 90% de los usuarios sitúa su valoración global del servicio en niveles altos o muy altos y el 93,8% manifiesta su intención de volver a utilizar el transporte sanitario, lo que confirma un elevado nivel de confianza y aceptación. El estudio también resalta que el 88% de los encuestados perciben algún grado de mejora respecto a atenciones anteriores, lo que supone un respaldo a los procesos de mejora continua implantados.

El estudio es sobre 384 respuestas válidas recogidas durante los meses de noviembre y diciembre .

El trato recibido por el personal se consolida como la principal fortaleza del servicio: más del 95% de las respuestas lo sitúan en niveles altos o muy altos. También el cuidado, estado y limpieza de las ambulancias obtiene una valoración muy elevada, obteniendo un 948,% de calificaciones excelentes o buenas: un 63% de calificaciones son excelentes y un 31,8%, buenas.

En cuanto a la puntualidad subjetiva, más de dos tercios de los usuarios la califican como buena o muy buena, observándose que las incidencias se concentran principalmente en los servicios de regreso a demanda desde el centro sanitario sin hora cierta de recogida en determinadas franjas horarias.

El informe identifica como principal oportunidad de mejora la percepción y gestión del tiempo total de atención al paciente, debiéndose considerar a la prestación del servicio como un proceso continuo y de forma integral: desde la comunicación al paciente, por parte del personal del centro sanitario, de que se le va a solicitar la ambulancia hasta que el paciente es trasladado a su destino. En este contexto, el estudio destaca la necesidad de reforzar la información al usuario ante posibles incidencias, con el objetivo de mejorar la experiencia percibida durante la espera y aportar mayor certidumbre al paciente y sus acompañantes.

Una muestra amplia y representativa

El estudio ha sido elaborado por una consultora externa a partir de 384 encuestas válidas realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, un volumen estadísticamente significativo para un trabajo de carácter operativo y descriptivo.

La distribución por sexo es prácticamente paritaria, con un 51,8% de mujeres y un 48,2% de hombres. Por edad, el 69,5% de las respuestas procede de personas mayores de 60 años y el 20,8% de usuarios de entre 45 y 60 años, colectivos que concentran un uso intensivo del transporte sanitario.

Más del 79% de los encuestados ya había utilizado el servicio con anterioridad y un porcentaje significativo lo hace de forma recurrente. Las respuestas proceden, además, de todas las poblaciones de la provincia de Cádiz.

Los resultados confirman que el servicio funciona de manera globalmente satisfactoria en los aspectos directamente vinculados al traslado, situando los principales márgenes de mejora en la coordinación, entre todos los agentes implicados, del proceso integral del traslado, especialmente en la gestión del retorno a demanda sin hora cierta de recogida y en los tiempos subjetivos de espera.

El informe concluye que el transporte sanitario en la provincia de Cádiz cuenta con una base asistencial y humana muy bien valorada y una aceptación general elevada.

Las principales líneas de actuación se orientan a optimizar la planificación del servicio de retorno, mejorar la comunicación con los pacientes ante retrasos o cambios de horario y reforzar la coordinación entre los centros sanitarios y el operador del transporte.

Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030

El estudio se enmarca dentro de la aplicación de ‘El Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026–2030’, una iniciativa impulsada por SSG en colaboración con el equipo investigador de la Universidad de Málaga que tiene como objetivo establecer las bases de un modelo integral, seguro y eficiente de transporte sanitario que sirva de referencia en toda España.