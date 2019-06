Sobrevivir en ambientes laborales tóxicos

La deshumanización laboral , es aquella situación de soledad laboral donde eres un simple número que haces más números para tu empresa y te usan según sirvas o seas rentable en ese momento. Es aquel ambiente tóxico que todo le mundo conoce y es permitido por la empresa. En ocasiones uno se puede sentir sentir estados de soledad muy profundos e incomprensión ante tal situación, ya que hasta los que incluso aparentan ser compañeros, no lo son.

Saber si deseas aceptar ambientes tóxicos laborales en tu vida es fundamental para iniciar la búsqueda de alternativas a otros trabajos. Si la situación te compensa por la remuneración que recibes, adquirir experiencia, o bien porque consideras que estás de paso, te da miedo el cambio u otras causas , sería interesante desarrollar habilidades y consciencia para sentirte libre en ese ambiente y no un prisionero sufriendo a diario durante tus mínimo ocho horas al día.

Claves para desenvolverte con éxito en ambientes laborales tóxicos

Afrontar la situación con consciencia y aceptación

Me doy cuenta de la situación tóxica de la empresa y me hago consciente de la importancia de aprender a nadar entre tiburones por propia protección y supervivencia. Acepto la situación tal cual es con la práctica diaria y la intento llevar a un lado más positivo.

Tener claro cual es tu objetivo

Una de las formas de motivarnos o positivar el momento que estamos viviendo es tener claro cual es nuestro objetivo en la empresa, por qué y para que estoy aquí y a donde quiero llegar. Qué deseo recibir a cambio de mi esfuerzo.

Ten presente en quien no te quieres convertir

Los ambientes tóxicos donde prima la codicia y la falta de compañerismo pueden contaminarte. Tener presente en quien no te quieres convertir y reforzarte a nivel personal, aferrándote a tus valores, con gente auténtica y sana, te ayudará a nadar entre tiburones sin que te coman o te lleve la corriente. Los valores fortalecen la integridad de la persona y frenan la contaminación y toxicidad del ambiente.

Evitar corrillos aportarás salud

Quien dedica tiempo a mejorarse a si mismo no tiene tiempo de criticar a los demás. Los corrillo de trabajo o cotilleos son insalubres. Si los evitas te harás un bien.

Saber quien es quien, desterrando caretas y descubriendo el verdadero yo

Las caretas o máscaras es la fachada que la mayoría de las persona usa para evitar hacer ver su personalidad oculta. Es el traje con el que salimos a la calle aparentando lo que no somos. Detrás de una máscara se esconde el verdadero yo.

La naturaleza de cada persona está constituida por sus actos, no por lo que dice

Observando los actos y gestos, no las palabras que vaya emitiendo, encontrarás la verdad . La palabra es una potente arma de manipulación. Los actos desenmascaran la intención de la palabra. Pueden hacernos creer a través de la palabra que una situación no está ocurriendo, pero si observas sus actos y comportamiento lo delataran y serás capaz de desenmascararlo. Para éstos casos has de creer profundamente en ti y en tu intuición.

Comenzando el día con una sonrisa

Si has de ponerte una máscara que sea la máscara de la sonrisa. Simplemente el arquear la boca creando una bella sonrisa, aunque no nos apetezca hace que los neurotransmisores de la felicidad se activen. Aprender a sonreír incluso al que te cae peor de la empresa te cambia el estado de ánimo sin darnos cuenta. Si no te sale, fuérzala, al final acabará siendo un respuesta automática. Llevar la careta de la sonrisa beneficia a todos, es contagiosa.

En lo que te enfocas se expande

Ya eres consciente de que vives en un ambiente tóxico, crea tu burbuja protectora automática y desenfócate de la toxicidad. Piensa en que ese ambiente no va contigo. Puedes visualizarte dentro de una burbuja dorada protectora de toda energía negativa y para recordar que estas en ella, usa la máscara de la sonrisa.

Practica el egoísmo sano

Crear un ambiente saludable, sin esperar nada a cambio, te hará bien . A esto se le llama egoísmo sano, sencillamente hazlo por ti.

Lo semejante atrae a lo semejante

Sé lo que deseas atraer a tu vida y atraerás a compañeros similares a ti con los que te sentirás más respaldado, apoyado y menos solo. Una de las suerte de no tener un puesto directivo es que rara vez se unirán a ti por interés. Ya lo decía el gran filósofo Platón ( 428 a.C-348 a. C) “ la verdadera amistad solo puede existir entre iguales “.

Equilibrio entre vida laboral y personal

El equilibrio entre la vida profesional y personal es fundamental para una mente sana. Potencia, preserva y cuida tu vida personal. Ahí si eliges con quien quieres estar

Desarrolla tu actividad con excelencia y ética sabiendo que la máscara del envidioso existe

La envidia puede hacer tambalear tu puesto . Si tu foco es la mejora diaria con excelencia, ética y valores , el mediocre suele ser desenmascarado por otros y cae por su propio peso. Y si no cae, por ser permitido en la empresa, tranquilo, tu mejor puesto está por llegar. No desistas.

Mantén la esperanza de encontrar empresas sanas

Se optimista, aunque en todas los trabajos cuecen habas. Existen empresas más saneadas con menos porcentaje de toxicidades y tiburones. Mientras mantengas tu integridad y actitud enfocándote en la excelencia y valores, siempre serás un buen candidato para otras potentes empresas más afines a ti.

La deshumanización laboral es una epidemia imprescindible a erradicar. Necesitamos con urgencia fomentar de nuevo valores y líderes para humanizar y sanear ambientes laborales tóxicos. Cualquier sociedad desarrollada que se precie, está basada en límites , valores y entornos laborales saludables.

Encontrarás la relación indicada. Descubrirás la profesión que amas. Te convertirás en la persona que quieres ser. Te paciencia y sigue trabajando. Cree en ti.