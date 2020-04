¿Cómo volver al trabajo en coche sin miedo al coronavirus?

Tras el parón de dos semanas impuesto por el Gobierno a los servicios no esenciales para tratar de frenar los contagios por coronavirus, este lunes miles de personas volvían a reincorporarse a sus puestos de trabajo. Aunque desde el Ejecutivo se sigue fomentando la idea del teletrabajo para aquellos puestos susceptibles de adoptarlo, son muchos los trabajadores que tuvieron que salir de sus domicilios para acudir de forma presencial a sus centros de ocupación.

Para este desplazamiento, hubo quien optó por usar su propio vehículo, sin embargo utilizarlo también puede entrañar algunos riesgos. Sanidad, en este sentido, sí recomienda el transporte privado aunque no estaría permitido compartirlo. Si el trabajador no tuviera otra opción que utilizar el transporte público, deberá mantener la distancia de seguridad y utilizar mascarillas. En la provincia de Cádiz, la Subdelegación comenzó el lunes un reparto de 276.000 unidades precisamente para aquellos que no puedan optar por el teletrabajo.

También es muy importante desinfectar correctamente el vehículo, reconocen desde el comparador acierto.com, sobre todo en aquellas superficies en las que el virus sobreviva durante más tiempo, como el acero y los plásticos (muy presentes tanto en el interior como en el exterior, y donde es capaz de vivir hasta tres días) y prestarle una especial atención a los elementos que entre en contacto directo con las manos como el volante, la palanca de freno, el cambio de marchas o las pantallas integradas. La frecuencia también es importante: lo ideal será hacerlo cada vez que lo utilicemos.

En cuanto a los productos más recomendables, la lejía, los productos con alto porcentaje en alcohol y el vinagre de vino blanco se postulan como los grandes favoritos. No se recomiendan las soluciones con amonio sobre las pantallas, ni el peróxido de hidrógeno en determinadas superficies. Otra medida deseable es la de ventilar el vehículo.

El uso del vehículo también está relacionado con el repostaje en las estaciones de servicio. En las gasolineras debemos extremar las precauciones, principalmente con los surtidores si son de autoservicio. En este caso, la norma general es la de emplear guantes desechables sobre los que ya se emplean ordinariamente para desecharlos antes de entrar en el habitáculo. Para pagar, preferible el pago con tarjeta de crédito.

Una vez ya en el centro de trabajo hay que continuar manteniendo la separación interpersonal en todo momento, sin olvidarse de lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con el interior del codo tanto boca como nariz si se tose o estornuda, utilizar pañuelos desechables y deshacerse de ellos tras un uso y reforzar la higiene y la ventilación.