Qué ver este miércoles en Gades Romana: Horario de rutas, visitas, exposiciones, conferencias y otras actividades en Cádiz
Esta tarde se inaugura una exposición de comic con las obras del concurso '¡Comic Gaditanorum!'
Programación completa de Gades Romana
Gades Romana continuará hasta el domingo con rutas, exposiciones, recreaciones, conferencias y otras actividades. Este miércoles se suma la exposición' ¡Comic Gaditanorum! Ilustrando Gades' en el Baluarte del Orejón y que se formará con las obras del concurso celebrado este pasado sábado. Hoy se entregarán los tres premios principales de 1.000, 500 y 250 euros respectivamente, además de accésits y obsequios para todos los participantes en el concurso.
24 de septiembre
- 17:00 horas. Charla 'Eros Eleuterios. Género, transgénero, homosexualidad y bisexualidad en la Antigüedad Clásica'. Calle Ancha 16.
- 18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas. Domus Balbi (Plaza San Antonio) Inscripciones en la oficina de turismo.
- Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'
- 18:30 horas- Conferencia 'Cádiz, espejo de Roma: el Testaccio halieutico de Gades'. Ponentes: José Juan Díaz Rodríguez, profesor Contratado Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz y José Manuel Vargas Girón, profesor Ayudante Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Teatro del Títere La Tía Norica. ·
- 19:30 horas. Conferencia 'Exquisiteces de emperadores. Acerca del Garum Gaditanum'. Ponente: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
- 19:30 y 21:30 horas. Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano . Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets.
- 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada. (Entrecatedrales).
- 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Consumo y producción de pan en época romana “Magister pistorum”'. Cata técnica de distintas variedades de pan reconstruidos: Panis cuadratus, panis auqaticus, panis mollis, libvm y panis crustullum. de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.
Exposiciones
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.
- Exposición 'VRBS IVLIA GADITANA'. Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Domingo: de 10 a 15 h. Museo de Cádiz - Casa Pinillos. Plaza de Mina.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'Ars Culinaria, Garum y Crustullum'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Calle Ancha.
- Exposición 'PlayGades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Exposición 'Ritual funerario romano y hallazgos arqueológicos en Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Castillo de Santa Catalina.
- Exposición 'Rituales funerarios en Gadir y Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Entrecatedrales y Casa del Obispo.
- Exposición '¡Cómic Gaditanorum! Ilustrando Gades'. Inauguración 18:00 horas. Baluarte del Orejón.
Lugares visitables
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
Tematización romana de la ciudad
- Interpretación del Faro Romano de Gades, elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.
- Monumento Cádiz Romana. Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi. Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
