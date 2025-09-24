Qué ver este miércoles en Gades Romana: Horario de rutas, visitas, exposiciones, conferencias y otras actividades en Cádiz

Exposición en la Casa Pinillos, ‘Urbs Ivlia Gaditana. Desempolvando su pasado’, organizada por el Museo de Cádiz y la Universidad de Cádiz

Gades Romana continuará hasta el domingo con rutas, exposiciones, recreaciones, conferencias y otras actividades. Este miércoles se suma la exposición' ¡Comic Gaditanorum! Ilustrando Gades' en el Baluarte del Orejón y que se formará con las obras del concurso celebrado este pasado sábado. Hoy se entregarán los tres premios principales de 1.000, 500 y 250 euros respectivamente, además de accésits y obsequios para todos los participantes en el concurso.

24 de septiembre

17:00 horas. Charla 'Eros Eleuterios. Género, transgénero, homosexualidad y bisexualidad en la Antigüedad Clásica' . Calle Ancha 16.

. Calle Ancha 16. 18:00 horas. Ruta guiada a pie 'Siguiendo las huellas romanas. Domus Balbi (Plaza San Antonio) Inscripciones en la oficina de turismo.

Domus Balbi (Plaza San Antonio) Inscripciones en la oficina de turismo. Ciclo de Conferencias 'Roma en Cádiz: Gades a través de la Arqueología y la Historia'

18:30 horas- Conferencia 'Cádiz, espejo de Roma: el Testaccio halieutico de Gades'. Ponentes: José Juan Díaz Rodríguez, profesor Contratado Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz y José Manuel Vargas Girón, profesor Ayudante Doctor en el área de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Teatro del Títere La Tía Norica. ·

19:30 horas. Conferencia 'Exquisiteces de emperadores. Acerca del Garum Gaditanum'. Ponente: Darío Bernal Casasola. Catedrático del Área de Arqueología de la UCA. Hora: 19:30 h. Teatro del Títere La Tía Norica.

19:30 y 21:30 horas. Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones' . Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano . Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets.

. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano . Reserva previa en la web https://www.animartecadiz.com/tickets. 21:00 horas. Escenificación de recreación histórica: La medicina y su entorno natural en Gades. Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada. (Entrecatedrales).

Tratamientos de la enfermedad desde los remedios tradicionales a las prácticas de la medicina técnica durante la Antigüedad Clásica. Patio Casa del Obispo (C. Miguel Lainez Capote). Entrada gratuita hasta completar aforo (80). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 16 invitaciones adicionales por orden de llegada. (Entrecatedrales). 22:00 horas. Ponencia divulgativa con apoyo audiovisual y cata científica por Manuel León Béjar 'Consumo y producción de pan en época romana “Magister pistorum”'. Cata técnica de distintas variedades de pan reconstruidos: Panis cuadratus, panis auqaticus, panis mollis, libvm y panis crustullum. de violetas. Junto con el panis crustullum y panis quadratus. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina Aforo máximo: 45 personas. Entrada 29€. Compra en: www.arqueogastronomia.com/cadizromana.

Exposiciones

Lugares visitables

Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable.

Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas; 20 septiembre: 14:30 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 horas; 21 septiembre: 14:30 a 24:00 horas; del 22 al 25 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas. Del 26 al 28 septiembre: no visitable. Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi . (del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.

(del 19 al 28 de septiembre) Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11. Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16.

Horario: de lunes a jueves, de 10 a 14 h.Viernes: de 18 a 20 h. Sábados: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle Sacramento 16. Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.

Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812. Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.

Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1. Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Sábados y domingos:: de 11 a 14 y de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.

Tematización romana de la ciudad