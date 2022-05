El tiempo en Cádiz | 12 de mayo: Continúa el Levante fuerte en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología continúa alertando un día más por Levante fuerte en el Estrecho, motivo por el que mantendrá este jueves la alerta amarilla activada en la zona hasta las 22:00 horas. El viento podría alcanzar fuerza 7 en el oeste del Estrecho y sur de Cabo Trafalgar mar adentro. No obstante, Aemet espera que el viento empiece a perder intensidad de cara a la noche.

Como ha ocurrido estos días atrás, el aviso no ha llegado a la Bahía de Cádiz sin embargo el Levante también sopla con fuerza en esta zona. Aemet espera que las rachas máximas puedan llegar a superar los 50 kilómetros/hora en determinados momentos del día, siguiendo la tendencia de perder 'fuelle' de cara a las últimas horas del día. Aemet no tiene previstos más avisos para estos días que restan aunque el Levante no continuará acompañando hasta el final de la semana.

Las temperaturas en la provincia de Cádiz siguen este jueves altas y así se mantendrán durante todo el fin de semana.

En general, el día se presenta de nuevo sin grandes complicaciones aunque con algo más de nubosidad. El sol volverá a recuperarse para el viernes, sábado y domingo.

El tiempo en Andalucía

Aemet alerta de que hoy sopará Levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes a primeras horas, y las temperaturas máximas en Andalucía seguirán siendo altas.

Los cielos presentarán intervalos nubosos, predominando las nubes de tipo medio y alto, con ligera calima en el sur de la comunidad al final del día.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o en ascenso y las máximas sin cambios en el tercio oriental y en descenso en el resto.

Se mantienen temperaturas máximas por encima de 30 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada.