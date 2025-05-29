Estos son los nombres más raros en Cádiz: de Adalberto y Alfonsina a Zacaria y Zayda
La lista de los nombres más frecuentes y menos habituales en la provincia ha sido actualizada por el INE
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Los nombres más raros en Cádiz, los menos frecuentes, empatan a cinco por orden alfabético en el último estudio que el Instituto Nacional de Estadística publica este 29 de mayo. Zain, Gonzalo Luis, Froilán, Asdrúbal, Asterio, Zuzana, Baldomera, Damari o Cristina Milagros conforman el listado de las rarezas en el DNI. Son el contrapunto a Manuel y María del Carmen, las nominaciones reinas en la provincia gaditana.
Los últimos datos del INE muestran que el 49% de hombres en Cádiz se llaman Manuel y el 41,87% de mujeres, María del Carmen. En varones, la lista de los cinco primeros las completan Antonio (42,73%), Francisco (31,86%), José (31,7%), Juan (22,1%). En mujeres, María (29,6%), Ana María (20,4%), Josefa (18,6%) y Ana (18,4%).
¿Y qué pasa si se pone el foco en los nombres de los nacidos en la década de 2020? Los datos que muestran el INE están actualizados hasta el 1 de enero de 2024. Manuel continúa en niños su liderazgo en solitario. Al 44% de los nacidos entre 2020 y 2023 les pusieron así. Sin embargo, lo que viene vaticina un cambio de tendencia en cuanto a nombres típicos. Hugo (27%), Martín (24,2%), Mateo (24,2%) y Pablo (23,3%) parecen ser los nombres preferidos ahora.
En cuanto a mujeres, María (sin el Carmen) lidera en 2020 con un 31,3% de nacidas en la década de 2020. Al igual que ocurre con los varones, en unos años se espera que los nombres típicos cambien. Entre los cinco nombres de niña más escogidos aparecen Lucía (28,2%), Martina (23,1%), Lola (22,7%) y Julia (22,4%).
Al otro lado de la lista, en los menos frecuentes, aparecen una serie de nombres que solo tienen cinco personas en la provincia gaditana. Estos son nombres compuestos, pertenecientes a extranjeros o fruto de la originalidad de algunos padres que no querían lo de siempre para sus hijos.
Los nombres más raros de mujeres en Cádiz, ordenados alfabéticamente
- ADELAIDA MARIA
- ADELE
- ADOLFA
- ADRIANA ISABEL
- ADRIANA MARCELA
- ADRIANNA
- AFAF
- AFNANE
- AILEN
- ALAA
- ALBA CRISTINA
- ALBA MERCEDES
- ALBA MILAGROS
- ALBERTA
- ALDARA MARIA
- ALEJANDRA CRISTINA
- ALESANDRA
- ALEXIA MARIA
- ALFONSA MARIA
- ALFONSINA
- ALICIA BEATRIZ
- ALTEA
- AMALIA ISABEL
- AMBRA
- AMINETOU
- ANA ANGELA
- ANA ASUNCION
- ANA BEL
- ANA CARIDAD
- ANA CLAUDIA
- ANA CRISTO
- ANA DAVINIA
- ANA ESTEFANIA
- ANA ESTER
- ANA GERTRUDIS
- ANA IRENE
- ANA IRIS
- ANA JIMENA
- ANA KAREN
- ANA LUNA
- ANA MARTA
- ANAHIS
- ANDREA GABRIELA
- ANGELES CARMEN
- ANGELES ROCIO
- ANGELIKA
- ANGIE CAROLINA
- ANKE
- ANNA SOFIA
- ANNETTE
- ANSELMA
- ANTJE
- ANTONELA
- ANTONIA ELENA
- ANTONIA FRANCISCA
- ANTONIA VANESA
- ANTONIA VICTORIA
- ANYA
- ANYELA
- ANZHELA
- ARACELI CARMEN
- ARACELI MARIA
- ARACELY
- ARAME
- ARGIMIRA
- ARIANNE
- ASUNCION MARIA
- AUDREY
- AURORA ROSARIO
- AVA
- AYLIN
- AZUL
- BADRIA
- BALDOMERA
- BATOUL
- BELINDA MARIA
- BENDICION
- BENILDE
- BERNADETTE
- BLANCA ELENA
- BLANCA PILAR
- BRENDA ELIZABETH
- BRIANDA
- BTISSAM
- BUENAVENTURA
- CANDIDA MARIA
- CARLA ALEJANDRA
- CARLA CARMEN
- CARLA ROCIO
- CARMEN ALEJANDRA
- CARMEN ANTONIA
- CARMEN ESTHER
- CARMEN GUADALUPE
- CARMEN INES
- CARMEN MERCEDES
- CARMEN MILAGROSA
- CARMEN PAULA
- CARMEN RAQUEL
- CAROLINA ISABEL
- CAROLINA VICTORIA
- CASANDRA MARIA
- CATALINA ROCIO
- CATARINA
- CATHERINE ANNE
- CHARO
- CHEIMA
- CHRISTIANE
- CIELO
- CINDY PAOLA
- CLARIBEL
- CLARISA
- CLAUDIA ANDREA
- CLAUDIA CRISTINA
- CLAUDIA ROCIO
- CONSTANTA
- CRISTINA LORENA
- CRISTINA MILAGROS
- DAIARA
- DAMARI
- DANIELA ALEXANDRA
- DANIELA ROCIO
- DARINA
- DARYA
- DAWN
- DAYAMI
- DEBORAH MARIA
- DENISA
- DESAMPARADOS
- DESIDERIA
- DIAMELA
- DIANA MILENA
- DOAE
- DOLORES ANA
- DOLORES ANGELES
- DOLORES MILAGROS
- DOROTA
- EILA
- EL MOFADDALA
- ELBA MARIA
- ELENA BEATRIZ
- ELENA LUISA
- ELEUTERIA
- ELIDA
- ELISABEHT
- ELIZA
- ELODIA
- ELOINA
- ELVA
- ELVIA
- ENCARNA
- ENMA MARIA
- ESMERALDA ROCIO
- ESTHELA
- ESTHER ROCIO
- EULALIA MARIA
- EUSTAQUIA
- EVA DOLORES
- EVA INMACULADA
- EVA LUNA
- FATIMA EZZOHRA
- FATIMA ISABEL
- FATTOUMA
- FELISA CARMEN
- FIONA MARY
- FLORICA
- FLORINA
- FRANCISCA ASUNCION
- FRANCISCA ELENA
- FRANCISCA ENCARNACION
- FRANCISCA LUCIA
- FRANCISCA MILAGROS
- FRANCISCA NOELIA
- FRANCISCA PAZ
- FRANCISCA VANESA
- GABRIELLE
- GAIA
- GEMA ANGELES
- GEMA DOLORES
- GERONIMA
- GIMENA
- GIULIANA
- GLORIA BELEN
- GLORIA JESUS
- GLORIA ROCIO
- GUADALUPE MARIA
- HAFSSA
- HANA
- HARIDIAN
- HELGA MARIA
- HILARIA
- HONORIA
- HORTENSIA MARIA
- IARA
- ILANA
- INDIANA
- INES CARMEN
- INES LUCIA
- INES ROCIO
- INGRID MARIA
- INMACULADA ISABEL
- INMACULADA LOURDES
- IRAILA
- IRENA
- ISABEL LUCIA
- ISABEL MAR
- ISABEL NOELIA
- ISABEL REYES
- ISABEL TERESA
- ISABEL VANESSA
- ISABEL YOLANDA
- ISABELLE
- ISIS
- ISOLINA
- IULIANA
- IVANA MARIA
- IVANOVA
- JACINTA MARIA
- JADIYETU
- JAEL
- JANICE
- JAQUELIN
- JAZMINA
- JEANNETTE
- JEMIMA
- JENNIFER ANNE
- JHOANA
- JIMENA CARMEN
- JINAN
- JOSEFA INMACULADA
- JOSEFA MANUELA
- JOSEFA MERCEDES
- JOSEFA ROCIO
- JOSEFINA MARIA
- JOSUNE
- JUANA INES
- JUANA LUZ
- JUANITA
- JULIA MERCEDES
- JULIET
- JULIETA MARIA
- JUNE
- KAOUTHAR
- KARLA MARIA
- KARLA PATRICIA
- KAROLINA
- KATE
- KATERINE
- KEIRA
- KHAWLA
- KHLOE
- KHOLOUD
- LAIRA
- LALA
- LALLA
- LANA
- LARISSA
- LAURA ALEJANDRA
- LAURA DANIELA
- LAURA INES
- LAURA MAR
- LAVINIA
- LAZARA
- LEIDY
- LEIDY JOHANA
- LEIRE MARIA
- LEKBIRA
- LESLEY ANN
- LEYRE MARIA
- LI
- LIANA
- LIDIA ANGELES
- LILIANA ANDREA
- LIRIA
- LIS
- LIZETH
- LOJAIN
- LUA
- LUCERO
- LUCIA GUADALUPE
- LUCIA MANUELA
- LUCIA TERESA
- LUCRECIA MARIA
- MACARENA MARIA
- MADISON
- MAI
- MAME DIARRA
- MANUELA ALEJANDRA
- MANUELA CONCEPCION
- MANUELA DOLORES
- MANUELA LOURDES
- MANUELA MILAGROS
- MANUELA ROSARIO
- MARGARITA PILAR
- MARGARITA TERESA
- MARGHERITA
- MARHARYTA
- MARIA ANGUSTIA
- MARIA ARGENTINA
- MARIA BRENDA
- MARIA CELESTINA
- MARIA CELINA
- MARIA CRISTOBALINA
- MARIA DEBORAH
- MARIA DELFINA
- MARIA DORA
- MARIA ELIZABET
- MARIA ELSA
- MARIA ENCINA
- MARIA ESTEBANA
- MARIA ESTIBALIZ
- MARIA FLOR LIS
- MARIA FLORES
- MARIA GIOVANNA
- MARIA GLADYS
- MARIA INGRID
- MARIA IVANOVA
- MARIA JERONIMA
- MARIA LUJAN
- MARIA MARINA
- MARIA OLAS
- MARIA OLVIDO
- MARIA PEÑA
- MARIA PEREGRINA
- MARIA PRESENTACION
- MARIA RENE
- MARIA ROGELIA
- MARIA VILLA
- MARIA ZULEIMA
- MARIE CLAUDE
- MARIEN
- MARINA ANGELES
- MARINA CONCEPCION
- MARINA FATIMA
- MARINA JESUS
- MARIOARA
- MARISELA
- MARTA BEATRIZ
- MARYEM
- MELIDA
- MELISA MARIA
- MERCEDES ANGELES
- MERIEME
- MIA ISABELLA
- MICHELA
- MILAGRO
- MILAGROS INMACULADA
- MIRA
- MIRAL
- MIRTA
- MONICA ANDREA
- MONICA CARMEN
- MONICA PATRICIA
- NADIUSKA
- NAJMA
- NALAYA
- NASIHA
- NATALIA ALEJANDRA
- NATALIA LUCIA
- NATASA
- NATIVIDAD MARIA
- NAYARA MARIA
- NAZARIA
- NEREIDA MARIA
- NESRINE
- NEYLA
- NIAMA
- NICOLE MARIA
- NIEMA
- NIEVES CARMEN
- NIEVES ROSA
- NIKA
- NIURKA
- NOEMA
- NOUHA
- NOUR EL HOUDA
- NURIA ANGELES
- NURIA MAR
- NURIA RAQUEL
- NYDIA
- OLGA BEATRIZ
- OLGA CRISTINA
- OLGA PATRICIA
- OLIVIA MARIA
- OUARDA
- OUIDAD
- PAOLA ALEJANDRA
- PATRICIA ANA
- PATRICIA ANN
- PATRIZIA
- PAULA VICTORIA
- PRISCILLA
- RABIAA
- RAHAF
- RAISSA
- RAMONA MARIA
- RAQUEL ROSARIO
- RAWAN
- RAZANE
- ROCIO GEMA
- ROCIO JESUS
- ROCIO TAMARA
- ROCIO VANESSA
- RODAINA
- RODICA
- ROMAISA
- ROMANA
- ROSA ANGELA
- ROSA ANGELICA
- ROSA MANUELA
- ROSEMARY
- ROZA
- RUSLANA
- RUTH ELIZABETH
- SABA
- SAHIRA
- SALHA
- SAMARA MARIA
- SAMYA
- SANDRA CRISTINA
- SANDRA ELIZABETH
- SANDRA PAOLA
- SARA EUGENIA
- SARA SOFIA
- SARAH ELIZABETH
- SAYRA
- SHAYLA
- SIENA
- SILVIA MERCEDES
- SOFIA CARMEN
- SOFIA ISABEL
- SOFIA VICTORIA
- SOLEDAD ROCIO
- SONIA CRISTINA
- SONIA INMACULADA
- SONIA MARGARITA
- SOUNDOUS
- SULEIMA
- SULEYMA
- SUSANA ANGELES
- SUSANA PILAR
- SUSANNA
- TAHIRA
- TAIDA
- TAMOU
- TANIA ISABEL
- TATIANA ISABEL
- TEOFILA
- TERESA LOURDES
- TERESITA
- TEREZA
- TIARA
- TIFFANY
- TRANSITO
- TURIA
- ULIANA
- UXIA
- UXUE
- VAIANA
- VERONICA ANDREA
- VERONICA JESUS
- VERONICA PILAR
- VILMA
- VIRGINIA CARMEN
- VITTORIA
- WEIWEI
- XIAO
- XIAOWEI
- XIAOYING
- YAEL
- YAMILEY
- YARELI
- YASHIRA
- YASSIRA
- YEDRA
- YENNY
- YESENIA MARIA
- YOLANDA CARMEN
- YOLANDA MAR
- YU
- ZAHIRA MARIA
- ZAIDA ISABEL
- ZARA MARIA
- ZAYDA
- ZINA
- ZLATA
- ZOYA
- ZULAICA
- ZULEICA
- ZURIÑE
- ZUZANA
Los nombres más raros de hombres en Cádiz, ordenados alfabéticamente
- AARON JESUS
- ABDALAHE
- ABDELMONIM
- ABDESSLAM
- ABEL ANTONIO
- ABOUBAKR
- ABRAHAN JOSE
- ADALBERTO
- ADOLFO MIGUEL
- ADRIAN DANIEL
- ADRIAN FRANCISCO
- ADRIAN LUIS
- ADRIAN MIGUEL
- AGUSTIN RAFAEL
- ALBERTO EDUARDO
- ALBERTO ENRIQUE
- ALBERTO IGNACIO
- ALBERTO MARIA
- ALBINO
- ALEJANDRO JOAQUIN
- ALEJANDRO SALVADOR
- ALEJANDRO VICTOR
- ALEKSANDAR
- ALEN
- ALEXANDROS
- ALLAN
- ALVARO ENRIQUE
- ALVARO GABRIEL
- ALVARO IGNACIO
- ALVARO MARIA
- ALVARO RAFAEL
- AMAEL
- ANDRES IVAN
- ANDRES SALVADOR
- ANDREU
- ANDROS
- ANGEL PEDRO
- ANTHONY JAMES
- ANTONIO CRISTOBAL
- ANTONIO GONZALO
- ANTONIO JAIME
- ANTONIO MARIANO
- ANYELO
- ARAFA
- ARAM
- ARIDANE
- ARKAITZ
- ARMANDO JESUS
- ARMANDO MANUEL
- ARTURO JESUS
- ARTURO MANUEL
- ASDRUBAL
- ASHRAF
- ASTERIO
- AUGUSTO FRANCISCO
- AUGUSTO JOSE
- AWAIS
- AYRTON
- BAKR
- BALAZS
- BELKACEM
- BENICIO
- BENITO JAVIER
- BENJAMIN PAUL
- BERTO
- BILLAL
- BOGDAN
- BOUCHTA
- BOUSSELHAM
- BRAULIO JOSE
- BRIAN JOHN
- BRIGIDO
- BRUNO MIGUEL
- CARLOS ADRIAN
- CARLOS DAMIAN
- CARLOS DOMINGO
- CARLOS LEANDRO
- CARLOS MARIO
- CARLOS SEBASTIAN
- CARLOS TOMAS
- CESAR JUAN
- CHAKIR
- CHARLIE
- CHEJ
- CHEN
- CHRISTOPHER THOMAS
- CLAUDIO ANDRES
- CONSTANTE
- CRISTO MANUEL
- CRISTOBAL ANGEL
- CRISTOBAL FRANCISCO
- DANIEL ADRIAN
- DANIEL ENRIQUE
- DANIEL MARTIN
- DANIEL RAFAEL
- DANY
- DAOUD
- DAREY
- DAVID ALAN
- DAVID EDUARDO
- DAVID JAVIER
- DAVID ROBERT
- DAVID SANTIAGO
- DEEPAK
- DELIO
- DENIZ
- DIEGO ALEXANDER
- DIEGO ARMANDO
- DIEGO IVAN
- DIMITRIOS
- DOMINIC
- DOMINIK
- DOMINIQUE
- DYLAN MANUEL
- EDELMIRO
- EDINSON
- EDUARDO ANDRES
- EDUARDO JOAQUIN
- EDUARDO RAMON
- EDUARDO TOMAS
- EL ALAMI
- EL AMIN
- EL HOUSSAIN
- EL MOKHTAR
- EL MOULOUDI
- ELIAS MANUEL
- ELMER
- ELOY FRANCISCO
- ELVIS
- EMILIO RAMON
- ENRIQUE ALBERTO
- ENRIQUE ALFONSO
- ENRIQUE GUILLERMO
- ENRIQUE RAMON
- ESTEBAN MIGUEL
- FABIAN ANDRES
- FABRICE
- FAISSAL
- FAVIO
- FEDERICO CARLOS
- FELIX DANIEL
- FELIX LUIS
- FERNANDO ANDRES
- FERNANDO ARTURO
- FILIP
- FLORENCIO JESUS
- FRANCISCO AURELIO
- FRANCISCO DARIO
- FRANCISCO DIONISIO
- FRANCISCO ELOY
- FRANCISCO EMILIO
- FRANCISCO FERMIN
- FRANCISCO JACOB
- FRANCISCO LUCAS
- FRANCISCO MARIANO
- FRAN�OIS
- FROILAN
- FUAD
- GABRIEL DAVID
- GABRIEL EDUARDO
- GABRIEL FELIPE
- GABRIEL MANUEL
- GADIEL
- GASPAR JOSE
- GENEROSO
- GERARDO ANTONIO
- GERARDO DIEGO
- GERMAN JOSE
- GIAN FRANCO
- GINO
- GIOVANNY
- GONZALO LUIS
- GONZALO MARIA
- GONZALO MIGUEL
- GONZALO PABLO
- GRAHAM
- GUSTAVO JAVIER
- HADI
- HAFED
- HAMMA
- HAMMADI
- HANS
- HAO
- HARRY
- HECTOR LUIS
- HILARIO JESUS
- HOSSAM
- HUGO DANIEL
- HUGO MIGUEL
- IBRA
- IGNACIO PEDRO
- IKER MANUEL
- ILDEFONSO JESUS
- ILDEFONSO MANUEL
- ILIE
- ILYASSE
- ISIDORO JOSE
- ISIDORO MANUEL
- ISRAEL MANUEL
- JACINTO JESUS
- JACINTO MANUEL
- JAIME JOAQUIN
- JAIME VICENTE
- JAIRO ANDRES
- JAIRO FRANCISCO
- JAKUB
- JALID
- JALIL
- JAMES ALEXANDER
- JAMES ROBERT
- JAVIER ALEXANDER
- JAVIER EDUARDO
- JEAN CLAUDE
- JESUS EUGENIO
- JESUS JORGE
- JESUS MARIO
- JESUS RAUL
- JESUS REYES
- JESUS RICARDO
- JESUS VICTOR
- JHON SEBASTIAN
- JHONNY
- JILALI
- JOAO CARLOS
- JOAO PAULO
- JOAQUIN ANDRES
- JOAQUIN ENRIQUE
- JOAQUIN JAVIER
- JOAQUIN PEDRO
- JOHAN SEBASTIAN
- JOHN ANTHONY
- JOHN CHARLES
- JOHN PAUL
- JOHN ROBERT
- JONATAN JOSE
- JONATAN MANUEL
- JONATHAN DAVID
- JONATHAN MANUEL
- JONATHAN PAUL
- JORGE ADRIAN
- JORGE DARIO
- JORGE ERNESTO
- JOSE ABRAHAN
- JOSE ALEXIS
- JOSE AMBROSIO
- JOSE ANIBAL
- JOSE CELESTINO
- JOSE ELADIO
- JOSE ELIO
- JOSE ILDEFONSO
- JOSE JONATHAN
- JOSE LAUREANO
- JOSE LEANDRO
- JOSE NOEL
- JOSE SAUL
- JOSE SERGIO
- JOSE VENTURA
- JOSEPH MICHAEL
- JOSUE DAVID
- JUAN AURELIO
- JUAN BELTRAN
- JUAN CARMELO
- JUAN CESAR
- JUAN DARIO
- JUAN FERMIN
- JUAN ISRAEL
- JUAN LEON
- JUAN MARCELO
- JULIAN DAVID
- JULIO ANDRES
- JULIO IGNACIO
- JULIO JUAN
- KACEM
- KADDOUR
- KENNETH
- KEVIN JOSE
- KYRYLO
- LARRY
- LEANDRO NICOLAS
- LEE
- LEOPOLDO JOSE
- LEOVIGILDO
- LEV
- LORENZO MIGUEL
- LUCAS ANTONIO
- LUCAS JOSE
- LUCRECIO
- LUIS AGUSTIN
- LUIS ALVARO
- LUIS AURELIO
- LUIS BERNARDO
- LUIS MATEO
- LUIS NICOLAS
- LUIS RUBEN
- MAHMOUD
- MAICO
- MAJID
- MANFRED
- MANUEL ADOLFO
- MANUEL ALFREDO
- MANUEL ARTURO
- MANUEL BERNARDO
- MANUEL CRISTIAN
- MANUEL DIONISIO
- MANUEL ELOY
- MANUEL EZEQUIEL
- MANUEL FEDERICO
- MANUEL ISAAC
- MANUEL JULIAN
- MANUEL MARIO
- MANUEL MATEO
- MANUEL PASCUAL
- MARCELLO
- MARCO ALEJANDRO
- MARIA JOSE
- MARIA PILAR
- MARIO ALFONSO
- MARIO MIGUEL
- MARIO RAFAEL
- MARIO RUBEN
- MARTI
- MARTIN DAVID
- MARTIN JAVIER
- MATEO ALEJANDRO
- MATIAS JESUS
- MAURICIO JOSE
- MAXIMILIAN
- MBARK
- MERCEDES
- MICHAEL DAVID
- MICHAEL EDWARD
- MICHAL
- MIGUEL ALFREDO
- MIGUEL ANGELO
- MIGUEL DANIEL
- MIGUEL DIEGO
- MIGUEL EDUARDO
- MIGUEL EUGENIO
- MIGUEL FERNANDO
- MIKE
- MIROSLAV
- MOHAMAD
- MOHAMED KARIM
- MOHAMED RAYAN
- MOHAMMED YASSINE
- MOISES JESUS
- MONSEF
- MORGAN
- MOUHSIN
- MOUHSINE
- NACOR
- NAHUM
- NASIM
- NICOLAS ALBERTO
- NICOLAS ALEJANDRO
- NICOLAS MANUEL
- NICOLAS MARIA
- NIKO
- NIKOLAOS
- NOURDDINE
- OCTAVIAN
- OCTAVIO JESUS
- OLIVER JESUS
- OSAMA
- OSCAR DARIO
- OSCAR RAUL
- PABLO CARLOS
- PABLO EUGENIO
- PABLO GABRIEL
- PABLO JOAQUIN
- PABLO LORENZO
- PABLO PEDRO
- PAPE
- PATROCINIO
- PEDRO AGUSTIN
- PEDRO DOMINGO
- PEDRO EDUARDO
- PEDRO EMILIO
- PEDRO ISMAEL
- PEDRO JAIME
- PETER MICHAEL
- PETRU
- PHILIP
- PIOTR
- PONCIANO
- QIANG
- QUINTIN
- RABI
- RADOUANE
- RAFAEL ALFONSO
- RAFAEL ARCANGEL
- RAFAEL EUGENIO
- RAFAEL GUILLERMO
- RAIMUNDO JOSE
- RALPH
- RAMON CARLOS
- RAYHAN
- RAYYAN
- RICARDO ALFONSO
- RICARDO DANIEL
- RICARDO JORGE
- ROBERT JAMES
- ROBERT JOSEPH
- ROBERTO ALEJANDRO
- ROBERTO DAVID
- ROBERTO ENRIQUE
- ROBERTO FRANCISCO
- ROBINSON
- ROCCO
- RODRIGO ALEJANDRO
- RODRIGO ANTONIO
- RODRIGO JAVIER
- ROGELIO JESUS
- ROI
- RUBEN DAVID
- RUBENS
- SACHA
- SAFWAN
- SAIF EDDINE
- SALAMU
- SALEM
- SALVADOR ENRIQUE
- SALVI
- SAMER
- SAMUEL JAMES
- SANDER
- SANTI
- SANTIAGO ALEJANDRO
- SAUL JESUS
- SEBASTIAN ANDRES
- SEBASTIAN FRANCISCO
- SEBASTIEN
- SELIM
- SERGEY
- SERGII
- SERGIO JUAN
- SERGIO MARIA
- SERGIO RUBEN
- SILVINO
- SIMON DAVID
- SIMON PAUL
- SOULEYMANE
- STEPAN
- STEPHAN
- STEVEN JOHN
- SULAIMAN
- SULAYMAN
- SVEN
- TAHIR
- TARSICIO
- TAYLOR
- TELESFORO
- THIAGO DAVID
- THOMAS WILLIAM
- TIM
- TIZIANO
- TOM
- TOMAS SANTIAGO
- TUDOR
- TYMUR
- UMBERTO
- VICENTE JUAN
- VICENTE PAUL
- VICTOR ALBERTO
- VICTOR ENRIQUE
- VICTOR JOAQUIN
- VICTOR RAUL
- VITALII
- VLADISLAV
- WAIL
- WALDO
- WALTER DANIEL
- WALTER JOSE
- WASSIM
- WILLIAM JAMES
- WILMER
- XIANG
- YACINE
- YAHEL
- YAIDEL
- YAN
- YARET
- YAREY
- YEHOR
- YEICO
- YEVHENII
- YOTUEL
- YOUSSOUF
- YULEN
- ZACARIA
- ZAIN
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